Na Nobelovu cenu nominovali Agentúru OSN pre palestínskych utečencov

Oslo 1. februára (TASR) - Nórsky politik Asmund Aukrust vo štvrtok oznámil, že nominoval Agentúru OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) na Nobelovu cenu za mier. Pre podozrenia, že zamestnanci UNRWA sa podieľali na útoku teroristov na Izrael 7. októbra viacero krajín zastavilo jej financovanie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



UNRWA nominoval na cenu "za jej dlhodobú prácu pri poskytovaní životne dôležitej pomoci Palestíne a regiónu vo všeobecnosti", povedal poslanec ľavicovej Strany práce a podpredseda výboru nórskeho parlamentu pre zahraničné záležitosti pre denník Dagbladet.



"Táto práca bola dôležitá vyše 70 rokov a je ešte dôležitejšia posledné tri mesiace," uviedol .



Financovanie UNRWA už zastavilo vyše desať krajín, vrátane veľkých darcov ako Spojené štáty, Nemecko, Británia či Švédsko pre podozrenia, že 12 pracovníkov UNRWA sa zapojila do teroristického útoku Hamasu 7. októbra. Útočníci zabili približne 1140 ľudí a do Pásma Gazy uniesli asi 250 rukojemníkov. Izrael uvádza, že 132 z nich v palestínskom Pásme Gazy stále zadržiavajú a najmenej 29 už údajne nežije.



Izrael v Pásme Gazy začal proti Hamasu vojnu, pričom doteraz tam zomrelo najmenej 26.800 ľudí, úvádza ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve riadené Hamasom.



Nominácie na Nobelovu cenu za mier mohli do 31. januára podávať tisíce ľudí vrátane členov parlamentov a vlád všetkých krajín, laureátov tejto ceny a niektorých akademikov. Podľa pravidiel Nobelovho výboru sa ich totožnosť 50 rokov nezverejňuje, Oni sami však môžu svoj návrh zverejniť.



Médiá priniesli mená aj ďalších nominovaných - bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), pápeža Františka, kolumbijského prezidenta Gustava Petra či mimovládnu organizáciu Reportéri bez hraníc (RSF).



Nórsky Nobelov výbor oznamuje víťaza v októbri. Ocenenie spolu s diplomom a finančnou odmenou prevezmú tradične v Osle 10. decembra - v deň výročia smrti zakladateľa Nobelových cien Alfreda Nobela (1896). Vlani bola Nobelova cena za mier udelená väznenej aktivistke Narges Mohammadíovej "za boj proti utláčaniu žien v Iráne".