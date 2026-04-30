Na Nobelovu cenu za mier nominovali 287 jednotlivcov a organizácií
Medzi dosiaľ prezradené mená kandidátov patria ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová a inštitúcie ako Medzinárodný trestný súd.
Autor TASR
Oslo 30. apríla (TASR) - Na tohtoročnú Nobelovu cenu za mier bolo nominovaných celkovo 287 kandidátov, oznámil vo štvrtok Nórsky Nobelov inštitút. Na zozname je podľa neho 208 jednotlivcov a 79 organizácií, ktorých mená nezverejňujú, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Počet nominantov je síce nižší než rekordných 376 z roku 2016, no podľa inštitútu ich je neustále mnoho. „V čoraz konfliktnejšom svete nie je núdza o kandidátov, ktorých zásadové odhodlanie a inovatívne aktivity smerujú k lepšej budúcnosti,“ uviedol inštitút vo vyhlásení.
Totožnosť nominantov je v súlade s pravidlami Nobelovej nadácie utajená ďalších 50 rokov po udelení ceny za príslušný rok. Prezradiť svoje návrhy však môžu tí, ktorí sú oprávnení predkladať nominácie - doterajší laureáti, poslanci a ministri všetkých krajín sveta či niektorí profesori.
Držiteľa ocenenia za rok 2026 oznámia 9. októbra. Medzi dosiaľ prezradené mená kandidátov patria ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová a inštitúcie ako Medzinárodný trestný súd.
Viacerí ľudia tiež oznámili, že nominovali prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý vlani presadzoval, aby cenu udelili jemu za úsilie o ukončenie ôsmich vojen.
Šéf Bieleho domu neskrýval frustráciu, že ju napokon nedostal, keďže ocenená bola venezuelská opozičná líderka Marii Corine Machadová. Tá následne urobila neobvyklý krok, keď ju venovala Trumpovi aj spolu s medailou. Nórsky Nobelov výbor zdôraznil, že samotná medaila nie je cenou a Nobelova cena mieru je neoddeliteľná od osoby, ktorá ju získala.
