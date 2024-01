Na Nobelovu cenu za mier sú nominovaní aj aktivisti z Blízkeho východu

Oslo 31. januára (TASR) - Medzi možnými laureátmi Nobelovej ceny za mier za rok 2024 sú aj aktivisti usilujúci o mier v Pásme Gazy či na Ukrajine. Nominácie boli uzavreté v stredu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Slobodná univerzita (Vrije Universiteit) v Amsterdame nominovala environmentálnu organizáciu EcoPeace Middle East, izraelské mierové hnutie Women Wage Peace a organizáciu Women of the Sun za mierové úsilie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. "Spájajú komunity s cieľom budovať na Blízkom východe mier s osobitným zameraním na úlohu žien a klimatickú spravodlivosť," uviedli predstavitelia univerzity.



Poslankyňa nórskeho parlamentu Ingvild Wetrhus Thorsviková pre noviny VG uviedla, že nominovala palestínskeho fotoreportéra Motaza Azaizu za dokumentovanie podmienok v Pásme Gazy.



Stály medzinárodný výbor mieru (International Peace Bureau) nominoval ruské hnutie svedomitých odporcov a Ukrajinské hnutie pacifistov za ich činnosť najmä po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Z rovnakého dôvodu bola nominovaná aj bieloruská organizácia Our House.



Akademici, poslanci parlamentov, bývalí laureáti a ďalší každoročne navrhujú zhruba 300 nominácií. Nórsky Nobelov výbor postupne zoznam kandidátov zúži a v októbri oznámi víťaza alebo víťazov. Ocenenie spolu s diplomom a finančnou odmenou prevezmú tradične v Osle 10. decembra - v deň výročia smrti zakladateľa Nobelových cien Alfreda Nobela (1896). Dovtedy nominácie udržiava v tajnosti. Jednotlivci s právom nominácie však niekedy svoj výber zverejnia.



Vlani ocenenie za mier získala iránska aktivistka Narghís Mohammadiová za boj proti útlaku žien v Iráne. Otvorene vystupovala napríklad proti trestu smrti či povinnému noseniu hidžábu. Zadržali ju v novembri 2021 a odsúdili na 31 rokov väzenia a 154 rán bičom.