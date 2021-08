Na nórskych hraniciach je zakázané močiť smerom k Rusku

Oslo 27. augusta (TASR) - Pri rieke Jakobselva, ktorá tvorí hranicu medzi Nórskom a Ruskom, pribudla na nórskej strane tabuľa, ktorá upozorňuje turistov, že je zakázané močiť smerom k Rusku. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí vysoká pokuta, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Na brehu tejto hraničnej rieky – po rusky nazývanej Vorjema – sa nachádza tabuľa s anglickým nápisom "No Peeing Towards Russia" (Smerom k Rusku nemočiť). Umiestnená je priamo vedľa ďalšej tabule, ktorá informuje, že oblasť je monitorovaná kamerovým systémom nórskej pohraničnej stráže.



"Ľudia tento nápis umiestnili (k rieke) zrejme s dobrým úmyslom, aby varovali okoloidúcich pred pohoršujúcim správaním," uviedol pre AFP veliteľ nórskych pohraničníkov Jens-Arne Höilund.



"Močenie v prírode nie je nevyhnutne pohoršujúce, avšak závisí to od uhľa pohľadu. V tomto prípade spadá pod zákon, ktorý zakazuje urážlivé správanie na hraniciach," uviedol Höilund, podľa ktorého nórske zákony zakazujú na hraniciach "urážlivé správanie namierené voči susediacemu štátu alebo jeho vláde".



V prípade porušenie tohto zákona hrozí vinníkovi pokuta až do výšky 3000 nórskych korún (290 eur).



Oblasť, v ktorej je nápis umiestnený, je populárna medzi turistami, pretože je odtiaľ dobrý výhľad na ruský breh Jakobselvy, vzdialený len niekoľko metrov.



Podľa Höilunda sa Rusko nikdy nesťažovalo na nijaký incident súvisiaci s močením na hraniciach. Pred niekoľkými rokmi však nórska pohraničná služba zatkla štyroch ľudí, ktorí hádzali na ruskú stranu kamene. Vlani zase udelili pokutu 8000 nórskych korún (770 eur) žene, ktorá si položila ľavú ruku na druhú stranu štátnej hranice.



Nórsko zdieľa s Ruskom na súši 197,7 kilometra dlhú hranicu. Ide pritom o najsevernejšiu hranicu NATO.



Oslo a Moskva medzi sebou tradične udržujú dobré vzťahy, aj keď napätie medzi oboma krajinami mierne vzrástlo po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo Krym, komentuje francúzska tlačová agentúra.