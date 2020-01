Na Novom Zélande navrhujú presťahovanie koál z Austrálie

Wellington 13. januára (TASR) - V snahe zachrániť koaly pred lesnými požiarmi vyčíňajúcimi v Austrálii vznikla petícia, ktorej signatári žiadajú ich prevoz na Nový Zéland. Novozélandská vláda však tento iniciatívny návrh, ktorý svojimi podpismi podporilo najmenej 7500 ľudí, odmietla. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



S návrhom na presídlenie koál prišlo združenie Koala Transfer Society. Toto združenie navrhuje, aby vačkovce, ktorých veľký počet je ohrozený mohutnými požiarmi lesných a krovinatých porastov v Austrálii, by mohli nájsť útočisko na Novom Zélande - krajine s takmer 30.000 hektármi plôch vysadených eukalyptami.



Profesor Univerzity v Sydney Chris Dickman minulý týždeň vo svojom vyhlásení deklaroval, že počas požiarov v Austrálii uhynula asi miliarda zvierat - cicavcov, vtákov a plazov. Do tejto štatistiky nezahrnul hmyz alebo bezstavovce. Existujú veľké obavy o prežitie zvierat, ktoré sú stále nažive, a to vzhľadom na zničenie ich biotopov pri požiaroch.



Hovorca novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej v pondelok vo vysielaní verejnoprávneho rozhlasu vysvetlil, že cieľom vlády vo Wellingtone je pomôcť Austrálii získať kontrolu nad požiarmi, aby aj koaly "zostali vo svojom prirodzenom prostredí".



Novozélandský zoológ Simon Eyre je tiež tohto názoru. "Musíme Austrálii pomôcť a nejde len o koaly, ale aj o iné druhy ohrozené ohňom," uviedol. Upozornil, že zavedenie ktoréhokoľvek živočíšneho druhu do nového biotopu môže predstavovať vážne riziko v podobe destabilizácie rovnováhy druhov, ktoré ho už obývajú.



Minister energetiky a životného prostredia austrálskeho štátu Nový Južný Wales Matt Kean cez víkend na svojom konte na sociálnej sieti Twitter zverejnil zábery, ako záchranári z vrtuľníkov prelietavajúcich nad požiarmi zničenými porastmi buša na celom území tohto zväzového štátu zhadzujú krmivo pre zvieratá. Ide najmä o sladké zemiaky a mrkvu.



Lesné požiare v Austrálii trvajú od októbra a doteraz si vyžiadali 27 obetí na životoch. Živel spálil viac než 10,3 milióna hektárov pôdy a zničil tisíce domov.