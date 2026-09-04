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Na Novom Zélande povolili kontrolované používanie MDMA na liečbu PTSD
Tento krok schválil farmaceutický regulačný úrad Medsafe a Nový Zéland je druhá krajina na svete, ktorá povolila použitie drogy metyléndioxymetamfetamín na liečbu PTSD.
Autor TASR
Wellington 4. septembra (TASR) - Dvaja psychiatri na Novom Zélande získali v piatok povolenie predpisovať syntetickú drogu MDMA farmaceutickej kvality pacientom s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Tento krok schválil farmaceutický regulačný úrad Medsafe a Nový Zéland je druhá krajina na svete, ktorá povolila použitie drogy metyléndioxymetamfetamín na liečbu PTSD. Austrália prijala rovnaké opatrenie už v roku 2023.
„PTSD ničí životy a je ťažké to liečiť,“ povedal novozélandský vicepremiér David Seymour, ktorý minulý rok podporil schválenie používania halucinogénnych húb na liečbu ťažkej depresie.
„MDMA môže byť pri liečbe tejto poruchy prostredníctvom psychedelicky podporovanej terapie veľmi účinné,“ dodal Seymour. Nový Zéland sa podľa jeho slov zaviazal sprístupniť „inovatívne liečebné metódy“.
Ministerstvo zdravotníctva vo Wellingtone uviedlo, že liečba s využitím MDMA bude kombinovaná s psychoterapiou za prítomnosti odborníka a pacienti drogu nebudú dostávať na domáce užívanie.
„Liečba prebieha v kontrolovanom klinickom prostredí pod dohľadom oprávneného psychiatra a je súčasťou komplexného liečebného plánu,“ podotklo ministerstvo. Určená bude pre pacientov starších ako 18 rokov.
Duševné ochorenie PTSD sa u človeka vyvinie po prežití mimoriadne ohrozujúcej alebo desivej udalosti, ako je náhle násilné úmrtie blízkeho človeka, vážna dopravná nehoda, bojová alebo vojnová situácia alebo sexuálne napadnutie. Samotné prežitie traumy však automaticky nespôsobí vznik PTSD.
V Spojených štátoch Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v roku 2024 zamietol legalizáciu medicínskeho použitia MDMA s odôvodnením, že neexistujú dostatočné dôkazy o jeho bezpečnosti a účinnosti. Klinické štúdie pre využitie MDMA však v USA pokračujú.
Farmakologická liečba PTSD v Spojených štátoch sa doteraz obmedzuje na dve antidepresíva. Ich účinok sa prejaví až po troch mesiacoch užívania a miera úspešnosti u pacientov veľmi kolíše.
Vlaňajšia štúdia z Izraela naznačuje, že MDMA môže byť pre ľudí s PTSD skutočne prospešná. Počas teroristického útoku hnutia Hamas 7. októbra 2023 na hudobný festival Nova neďaleko hranice Pásma Gazy boli mnohí návštevníci pod vplyvom MDMA. Podľa výsledkov štúdie im účinok tejto drogy známej aj ako éčko (extáza) alebo molly mohol pomôcť zmierniť dopad traumy, ktorú vtedy prežili.
Tento krok schválil farmaceutický regulačný úrad Medsafe a Nový Zéland je druhá krajina na svete, ktorá povolila použitie drogy metyléndioxymetamfetamín na liečbu PTSD. Austrália prijala rovnaké opatrenie už v roku 2023.
„PTSD ničí životy a je ťažké to liečiť,“ povedal novozélandský vicepremiér David Seymour, ktorý minulý rok podporil schválenie používania halucinogénnych húb na liečbu ťažkej depresie.
„MDMA môže byť pri liečbe tejto poruchy prostredníctvom psychedelicky podporovanej terapie veľmi účinné,“ dodal Seymour. Nový Zéland sa podľa jeho slov zaviazal sprístupniť „inovatívne liečebné metódy“.
Ministerstvo zdravotníctva vo Wellingtone uviedlo, že liečba s využitím MDMA bude kombinovaná s psychoterapiou za prítomnosti odborníka a pacienti drogu nebudú dostávať na domáce užívanie.
„Liečba prebieha v kontrolovanom klinickom prostredí pod dohľadom oprávneného psychiatra a je súčasťou komplexného liečebného plánu,“ podotklo ministerstvo. Určená bude pre pacientov starších ako 18 rokov.
Duševné ochorenie PTSD sa u človeka vyvinie po prežití mimoriadne ohrozujúcej alebo desivej udalosti, ako je náhle násilné úmrtie blízkeho človeka, vážna dopravná nehoda, bojová alebo vojnová situácia alebo sexuálne napadnutie. Samotné prežitie traumy však automaticky nespôsobí vznik PTSD.
V Spojených štátoch Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v roku 2024 zamietol legalizáciu medicínskeho použitia MDMA s odôvodnením, že neexistujú dostatočné dôkazy o jeho bezpečnosti a účinnosti. Klinické štúdie pre využitie MDMA však v USA pokračujú.
Farmakologická liečba PTSD v Spojených štátoch sa doteraz obmedzuje na dve antidepresíva. Ich účinok sa prejaví až po troch mesiacoch užívania a miera úspešnosti u pacientov veľmi kolíše.
Vlaňajšia štúdia z Izraela naznačuje, že MDMA môže byť pre ľudí s PTSD skutočne prospešná. Počas teroristického útoku hnutia Hamas 7. októbra 2023 na hudobný festival Nova neďaleko hranice Pásma Gazy boli mnohí návštevníci pod vplyvom MDMA. Podľa výsledkov štúdie im účinok tejto drogy známej aj ako éčko (extáza) alebo molly mohol pomôcť zmierniť dopad traumy, ktorú vtedy prežili.