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Na Novom Zélande sa začali parlamentné voľby, očakáva sa tesný súboj
Podľa prieskumov konzervatívna vládna Národná strana ani opoziční labouristi nedosiahnu väčšinu potrebnú na zostavenie jednofarebnej vlády.
Autor TASR
Wellington 6. novembra (TASR) - Na Novom Zélande sa začali parlamentné voľby, ktorých výsledok bude podľa prieskumov pravdepodobne najtesnejší za uplynulé roky. Predvolebnej kampani dominovali najmä rastúce náklady na život, stagnujúca ekonomika a najvyššia nezamestnanosť za viac ako desať rokov. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
Podľa prieskumov konzervatívna vládna Národná strana ani opoziční labouristi nedosiahnu väčšinu potrebnú na zostavenie jednofarebnej vlády. V 120 člennom parlamente v končiacom volebnom období pôsobilo šesť politických strán. Podľa posledného prieskumu od Infrastructure New Zealand majú labouristi podporu 30,7 percenta voličov a Národná strana 26,4 percenta.
Premiér Christopher Luxon dúfa, že sľuby o nezavádzaní nových daní pomôžu jeho pravicovej koalícii udržať sa pri moci po troch búrlivých rokoch vo funkcii, kde prežil aj dva neúspešné pokusy vlastnej strany o jeho odvolanie. V prejave na mítingu v Aucklande vyzval voličov, aby zostali verní fungujúcemu plánu. „Neriskujte vládu labouristov,“ vyhlásil.
Do premiérskeho kresla sa usiluje vrátiť opozičný líder Chris Hipkins, ktorého Labouristická strana sľubuje rozsiahly balík ekonomických opatrení.
Vzhľadom na veľmi tesné rozdiely v prieskumoch sa pozornosť sústreďuje na menšie strany, najmä na novú centristickú Stranu príležitostí, ktorá by mohla prekonať hranicu päť percent potrebnú na vstup do parlamentu. Vedie ju bývalá konzultantka spoločnosti KPMG Qiulae Wongová, ktorá je v prípade zvolenia ochotná spolupracovať s ktoroukoľvek z dvoch hlavných strán. „Myslím si, že Novozélanďania sú naozaj unavení z urážok politikov, hádok a naháňania politických bodov,“ povedala pre agentúru AFP.
Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu o 9.00 h miestneho času (piatok 21.00 SEČ) a prvé predbežné výsledky sa očakávajú po zatvorení volebných miestností o 19.00 h (7.00 h SEČ).
Nový Zéland má zmiešaný volebný systém, v ktorom volič má na hlasovacom lístku dva hlasy - tzv. party vote pre politickú stranu a tzv. electorate vote pre kandidáta vo volebnom obvode, kde vyhráva kandidát s najvyšším počtom hlasov.
Parlamentných 120 mandátov sa delí na 72 poslancov z jednomandátových volebných obvodov a 48 poslancov z celoštátnych straníckych kandidátnych listín.
Podľa prieskumov konzervatívna vládna Národná strana ani opoziční labouristi nedosiahnu väčšinu potrebnú na zostavenie jednofarebnej vlády. V 120 člennom parlamente v končiacom volebnom období pôsobilo šesť politických strán. Podľa posledného prieskumu od Infrastructure New Zealand majú labouristi podporu 30,7 percenta voličov a Národná strana 26,4 percenta.
Premiér Christopher Luxon dúfa, že sľuby o nezavádzaní nových daní pomôžu jeho pravicovej koalícii udržať sa pri moci po troch búrlivých rokoch vo funkcii, kde prežil aj dva neúspešné pokusy vlastnej strany o jeho odvolanie. V prejave na mítingu v Aucklande vyzval voličov, aby zostali verní fungujúcemu plánu. „Neriskujte vládu labouristov,“ vyhlásil.
Do premiérskeho kresla sa usiluje vrátiť opozičný líder Chris Hipkins, ktorého Labouristická strana sľubuje rozsiahly balík ekonomických opatrení.
Vzhľadom na veľmi tesné rozdiely v prieskumoch sa pozornosť sústreďuje na menšie strany, najmä na novú centristickú Stranu príležitostí, ktorá by mohla prekonať hranicu päť percent potrebnú na vstup do parlamentu. Vedie ju bývalá konzultantka spoločnosti KPMG Qiulae Wongová, ktorá je v prípade zvolenia ochotná spolupracovať s ktoroukoľvek z dvoch hlavných strán. „Myslím si, že Novozélanďania sú naozaj unavení z urážok politikov, hádok a naháňania politických bodov,“ povedala pre agentúru AFP.
Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu o 9.00 h miestneho času (piatok 21.00 SEČ) a prvé predbežné výsledky sa očakávajú po zatvorení volebných miestností o 19.00 h (7.00 h SEČ).
Nový Zéland má zmiešaný volebný systém, v ktorom volič má na hlasovacom lístku dva hlasy - tzv. party vote pre politickú stranu a tzv. electorate vote pre kandidáta vo volebnom obvode, kde vyhráva kandidát s najvyšším počtom hlasov.
Parlamentných 120 mandátov sa delí na 72 poslancov z jednomandátových volebných obvodov a 48 poslancov z celoštátnych straníckych kandidátnych listín.