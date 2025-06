Na Novom Zélande suspendovali poslancov, ktorí protest vyjadrili hakou

Wellington 5. júna (TASR) - Novozélandský parlament vo štvrtok schválil návrh na suspendovanie troch poslancov, ktorí na plenárnej schôdzi v novembri 2024 predviedli tradičný tanec haka. Protestovali ním proti návrhu zákona, ktorý by zmenil zakladajúcu zmluvu krajiny a oslabil práva tamojšej maorskej menšiny.



Ako vo štvrtok informovala agentúra DPA, jedna poslankyňa dostala sedemdňový zákaz účasti na zasadnutiach parlamentu. Jej dvaja kolegovia z Maorskej strany (Te Pati Maori) majú zákaz na 21 dní.



Ide o bezprecedentné rozhodnutie: doteraz bola poslancovi účasť na práci parlamentu zakázaná najviac na tri dni.



Protest trojice poslancov vyvolal medzi zákonodarcami mesiace sporov o tom, aké by mali niesť dôsledky. Štvrtkové hlasovanie nasledovalo po hodinách napätej diskusie v parlamente.



Návrh zákona, proti ktorému poslanci protestovali tradičným bojovým tancom, mal za cieľ prehodnotiť zakladajúci dokument Nového Zélandu: Zmluvu z Waitangi, podpísanú v roku 1840 medzi britskou korunou a 500 maorskými kmeňovými náčelníkmi.



Tento priekopnícky text umožnil domorodému obyvateľstvu ponechať si svoju pôdu, mal ukončiť masakry pôvodného obyvateľstva a likvidáciu maorskej kultúry. Výmenou za to bola zvrchovanosť nad krajinou odstúpená Britom.



Zmluva bola podpísaná v dvoch jazykoch - angličtina a maorčina -, pričom sú medzi nimi významné rozdiely, čo sa stalo zdrojom sporov medzi Maormi a novozélandskou vládou.



V skutočnosti táto zmluva nezabránila osadníkom v rekvírovaní pôdy Maorov, ktorí sú stále vystavení diskriminácii, nemajú rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, často žijú v chudobe a zomierajú mladší. Napriek tomu považujú Zmluvu z Waitangi za historický dokument, jediný, ktorý chráni ich práva.



Kriticky sa však k niektorým výsadám, ktoré majú Maori napríklad v oblasti vlastníctva alebo samosprávy, postavil David Seymour z libertariánskej strany ACT - preto aj inicioval návrh zmien v zákone s cieľom dosiahnuť, aby Maori neboli zvýhodňovaní.



Proti Seymourovmu návrhu sa na Novom Zélende neprotestovalo len hakou v parlamente, ale Maori zo severu krajiny v novembri 2024 deväť dní pešo putovali do Wellingtonu, kde sa napokon pred parlamentom zišlo 42.000 ľudí - nielen z radov pôvodných obyvateľov -, ktorí protestovali proti kontroverznej zmene zákona. Zákon napokon nebol prijatý.



Haka je tradičný maorský tanec, ktorý kombinuje pohyby tela, výrazné grimasy, dupanie a rytmické výkriky. Má rôzne podoby a významy, používa sa napríklad na privítanie hostí, oslavu, prejavenie hrdosti a odvahy alebo na zastrašenie protivníka pred bojom.



Najznámejšia je haka vojenská, ktorú pred zápasmi tancuje napríklad novozélandský ragbyový tím All Blacks ako výraz svojej identity a tradície.