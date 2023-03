Na Novom Zélande začali celosvetové demonštrácie za ochranu klímy

Wellington 3. marca (TASR) - Tisícky školákov vyšli v piatok na Novom Zélande do ulíc a odštartovali tak celosvetové demonštrácie a podujatia klimatického hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Novozélandská mládež podľa rozhlasovej stanice Radio New Zealand požadovala ukončenie nových projektov v oblasti ťažby fosílnych palív, zníženie volebného veku na 16 rokov a zriadenie väčšieho počtu morských chránených zón.



"Úprimne povedané, dochádza nám čas a mne dochádza trpezlivosť. Musíme naliehavo konať," uviedol predseda strany Zelených na Novom Zélande James Shaw. Zároveň pripomenul tropickú cyklónu Gabrielle, ktorá v polovici februára spustošila severnú časť tejto ostrovnej krajiny a pripravila o život najmenej 11 ľudí. Škody spôsobené cyklónom sú obrovské.



"Ľudia prišli o svojich príbuzných a nespočetné množstvo životov sa prevrátilo naruby. Toto je klimatická zmena," dodal.



Na protesty vyzvala mládežnícka organizácia School Strike for Climate a klimatické hnutie Fridays For Future. Podobné demonštrácie by sa mali v priebehu piatka konať v mnohých krajinách sveta.