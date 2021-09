Na Novom Zélande zaznamenali najteplejšiu zimu od začiatku meraní

Wellington 3. septembra (TASR) – Zimné obdobie na Novom Zélande bolo tento rok v dôsledku klimatickej zmeny najteplejšie od začiatku meraní v roku 1909, oznámil v piatok tamojší Národný inštitút pre výskum vody a atmosféry. Informovala o tom agentúra AFP.



Teploty v období od júna do augusta boli o 1,32 stupňa Celzia nad priemerom, čím bol prekonaný predchádzajúci rekord, zaznamenaný len minulý rok. Inštitút poznamenal, že sedem z desiatich najteplejších zím tak bolo zaznamenaných od roku 2000.



Dve rekordne teplé zimy po sebe boli naposledy v rokoch 1970 a 1971, v poradí sú 18. a 13. najteplejšia od začiatku meraní.



„To, čo bolo v tej dobe považované za nezvyčajne teplé počasie, sa už nepovažuje za neobvyklé," povedala meteorologička Národného inštitútu pre výskum vody a atmosféry Nava Fedaeffová s tým, že nadpriemerné teploty má na svedomí najmä vysoká koncentrácia oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére.



Jedna meracia stanica neďaleko hlavného mesta Wellington zaznamenala na začiatku 70. rokov 20. storočia koncentráciu 32 častíc CO2 na milión (ppm), pričom momentálne je hladina na 412 ppm, teda o takmer 30 percent vyššia.



Novozélandská premiéra Jacina Ardernová vyhlásila minulý rok stav klimatickej núdze. Podľa nej v záujme budúcich generácií je potrebné prijať naliehavé opatrenia pre boj s klimatickou zmenou.



Nový Zéland sa zaviazal stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou krajinou a do roku 2035 vyrábať všetku elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.