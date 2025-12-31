< sekcia Zahraničie
Na novoročné oslavy v ČR budú v uliciach dohliadať tisíce policajtov
Autor TASR
Praha 31. decembra (TASR) - Na oslavy príchodu nového roka budú v českých uliciach dohliadať tisíce policajtov, pričom ide o preventívne opatrenie, uviedla v stredu polícia ČR. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz
„Všetky naše krajské riaditeľstvá spúšťajú bezpečnostné opatrenia pri oslavách konca roka. Vo vytypovaných lokalitách a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí sa budete stretávať s našimi kolegami a kolegyňami v uniformách, pričom u nich môžete vidieť aj dlhé zbrane,“ napísala polícia v príspevku na sociálnej sieti X.
Nasadenie tisícok policajtov je rovnako ako v minulých rokoch preventívnym opatrením v súvislosti so silvestrovskými oslavami. Polícia podľa svojich vyjadrení nemá v súčasnosti žiadne informácie o konkrétnej hrozbe v ČR.
Polícia bude okrem poriadku v uliciach dohliadať aj na používanie pyrotechniky. Preto vyzvala ľudí, aby sa oboznámili s miestnymi predpismi, kde sa pyrotechnika môže používať. Okrem toho vyzvala na ohľaduplnosť voči zvieratám.
Na záver roka polícia tiež informovala o počte obetí dopravných nehôd od začiatku kalendárneho roka. Na cestách v roku 2025 zahynulo 427 ľudí, čo je o 16 menej ako v predchádzajúcom roku. Zároveň ide o najnižší počet od začiatku zbierania týchto údajov v roku 1961. Česká polícia dodala, že spoločným cieľom je, aby sa počas silvestrovskej noci táto bilancia nezhoršila. Preto vyzvala na opatrnosť na cestách.
