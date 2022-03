Na novozélandskom Južnom ostrove opäť uviazli desiatky delfínov

Wellington 18. marca (TASR) - Novozélandskí ochranári divokej prírody objavili na pláži novozélandského Južného ostrova telá 29 uhynutých delfínov z rodu Globicephala (guľatohlavých). Ďalším piatim preživším morským cicavcom poskytujú odbornú pomoc. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Ministerstvo pre ochranu prírody uviedlo, že 29 delfínov dlhoplutvých (Globicephala melas) už bolo mŕtvych, keď ochranári na odľahlom piesčitom oblúku Farewell Spit na Južnom ostrove vo štvrtok neskoro večer našli stádo pozostávajúce z 34 týchto veľkých morských cicavcov.



Hovorca ministerstva Dave Winterburn podľa AFP potvrdil, že rangeri poskytujú starostlivosť piatim preživším, pričom poznamenal, že "delfíny boli mimo vody už nejaký čas".



Uviedol tiež, že ide o nešťastnú udalosť. Pripomenul však, že takéto uviaznutie guľatohlavých delfínov na pevnine je prirodzený jav, ktorého príčina nie je známa.



Farewell Spit je 26 kilometrov dlhý piesčitý cíp, ktorý vyčnieva do mora. Za posledných 15 rokov bol dejiskom viac ako desiatich uviaznutí veľrýb. Najväčšie sa odohralo vo februári roku 2017, keď more na pláž vyplavilo takmer 700 cicavcov, z ktorých 250 následne uhynulo.



Podľa jednej z teórií sa lokalita Farewell Spit stáva pascou pre delfíny pre to, že plytké vody pri pobreží ich pravdepodobne mätú a zhoršujú ich navigačné schopnosti.



Globicephala sú najbežnejším druhom delfínov vo vodách Nového Zélandu a sú obzvlášť náchylné na hromadné uviaznutie. Tieto delfíny podobné veľrybám dorastajú až do dĺžky šiestich metrov.