Na Novú Kaledóniu pre nepokoje dorazilo tisíc policajtov z Francúzska

Paríž/Nouméa 20. mája (TASR) - Do nepokojmi zmietaného francúzskeho zámorského územia Nová Kaledónia dorazilo tisíc policajtov s cieľom obnoviť poriadok, oznámili v pondelok francúzske úrady na tomto tichomorskom súostroví. Medzinárodné letisko pri meste Nouméa zostane podľa prevádzkovateľov uzatvorené do štvrtka, informuje agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.



Protesty v Novej Kaledónii vypukli minulý týždeň pre ústavnú reformu volebného systému, ktorá dáva právo voliť v miestnych voľbách tisícom francúzskych občanov. To vyvolalo rozhorčenie medzi domorodými Kanakmi, ktorí sa obávajú o oslabenie svojho politického vplyvu.



Nepokoje si dosiaľ vyžiadali šesť obetí na životoch, medzi ktorými sú traja domorodci a dvaja policajti. Úrady hlásili aj materiálne škody vrátane vypálených a vyrabovaných podnikov, podpálených áut i barikád na cestách, čo znemožňuje prístup k liekom a potravinám.



Organizátor protestov Koordinačná bunka pre akcie v teréne (CCAT) v pondelkovom vyhlásení uviedla, že cestné blokády budú pokračovať, a demonštrantov vyzvala, aby pri vyjadrovaní protestu zvolili nekonfliktný prístup.



Dosiaľ bolo zadržaných viac než 200 ľudí. Francúzsko na svoje územie poslalo posilu tisíc policajtov, aby sa pridali k 1700 príslušníkom zboru, ktorí tam už pôsobia.



Na letisku v Nouméa od minulotýždňového zrušenia komerčných letov uviazlo približne 3200 ľudí, ktorí sa snažia odletieť, respektíve vstúpiť do Novej Kaledónie. Napriek žiadostiam Austrálie a Nového Zélandu o evakuáciu ich občanov zostane letisko uzatvorené pre komerčné lety do štvrtka rána, uviedol jeho prevádzkovateľ.



Najvyšší francúzsky predstaviteľ na tomto zámorskom území Louis Le Franc v nedeľu večer uviedol, že policajná operácia, ktorej cieľom je prevziať kontrolu nad cestou medzi letiskom a mestom, vzdialených od seba približne 30 kilometrov, potrvá niekoľko dní. Žandári dosiaľ demontovali 76 cestných zátarás.



Nová Kaledónia sa rozprestiera v Tichom oceáne približne 1200 kilometrov východne od Austrálie. Má asi 238.000 obyvateľov a hlavným mestom je Nouméa. Pre Paríž je toto územie dôležité geopoliticky a vojensky, sú tam tiež bohaté ložiská niklu.



V Novej Kaledónii sa konali tri referendá o nezávislosti v rokoch 2018, 2020 a 2021, v ktorých obyvatelia hlasovali za zachovanie štatútu francúzskeho zámorského územia. Hnutie za nezávislosť však posledné referendum bojkotovalo a neuznalo jeho výsledky.