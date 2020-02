Nový vírus si vyžiadal 1113 mŕtvych

Peking 12. februára (TASR) - Počet úmrtí počas epidémie nového koronavírusu stúpol v Číne v stredu na 1113 po tom, čo bolo Národnej zdravotníckej komisii nahlásených ďalších 97 obetí na životoch.



Údaj, pravidelne oznamovaný čínskymi úradmi, klesol už druhý deň po sebe. V utorok bolo nahlásených 108 nových úmrtí na koronavírus.



Po celej Číne bolo potvrdených celkovo vyše 44.600 nakazených ľudí, napísala tlačová agentúra AFP.



V stredu nahlásili približne 2000 nových prípadov nákazy, z toho 1638 v najťažšie postihnutej stredočínskej provincii Chu-pej, kde epidémia v decembri prepukla.



Nový vírus sa podľa presvedčenia úradov objavil vlani v spomínanej provincii Chu-pej na trhovisku v meste Wu-chan, kde sa predávajú divé zvieratá. Práve toto mesto s okolo 11 miliónmi obyvateľov sa stalo ohniskom nákazy.



Vírus dostal na konferencii v Ženeve, organizovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), oficiálny názov COVID-19. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok v prvý deň dvojdňového podujatia vyhlásil, že krajiny majú šancu zastaviť šírenie vírusu vo svete.



Šéf WHO takisto povedal, že hoci 99 percent prípadov infekcie sa vyskytuje v Číne, kde je stále "veľmi vážnym stavom núdze", aj pre zvyšok sveta "predstavuje vážnu hrozbu".



Tedros vyzval krajiny, aby si vymieňali údaje a poznatky, lebo to pomôže v ďalšom výskume nového ochorenia.





Ďalších 39 ľudí na výletnej lodi je nakazených novým vírusom



Ďalších 39 ľudí na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess, kotviacej pri pobreží Japonska, malo pozitívne testy na nový koronavírus. Celkový počet nakazených na lodi je tak 174. V stredu o tom informoval japonský minister zdravotníctva Kacunobu Kató, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Z 53 výsledkov nových testov bolo pozitívnych 39," povedal novinárom minister a dodal, že vírusom šíriacim sa z Číny je infikovaný aj predstaviteľ zodpovedný za karanténu.



Výletná loď Diamond Princess sa od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe pri japonskom meste Jokohama.



Loď zakotvila v Jokohame po tom, ako sa u jej bývalého pasažiera, ktorý vystúpil v Hongkongu, potvrdila nákaza koronavírusom.



Japonské úrady spočiatku vykonali lekárske testy na asi 300 z celkového počtu 3711 pasažierov.



V uplynulom týždni sa rozhodli otestovať všetkých cestujúcich, pričom počet nakazených cez víkend stúpol.



Nakazených cestujúcich úrady previezli do nemocníc. Tí, ktorí ostali na palube, boli požiadaní, aby ostali vo svojich kajutách a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími pasažiermi.



Diamond Princess by v karanténe mala ostať do 19. februára.



Japonský minister zdravotníctva Kató ešte v pondelok vyhlásil, že okolo 600 ľudí na palube naliehavo potrebuje lieky. Polovica pasažierov bola podľa neho zásobená cez víkend.



Na nový koronavírus zomrelo v Číne 1110 ľudí



Počet úmrtí na epidémiu spôsobenú novým koronavírusom v stredu v Číne stúpol na 1110, pričom stredočínska provincia Chu-pej, najhoršie zasiahnutá epidémiou, hlásila 94 nových úmrtí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Zdravotnícka komisia v Chu-peji pri pravidelnej každodennej aktualizácii údajov takisto potvrdila 1638 nových prípadov nákazy v tejto provincii, kde sa nový vírus objavil vlani v decembri.



V celej Číne je teraz vyše 44.200 potvrdených prípadov nákazy, ako vyplýva z predchádzajúcich zverejnených údajov čínskej vlády.



Vyzval krajiny, aby si vymieňali údaje a poznatky, lebo to pomôže v ďalšom výskume nového ochorenia.



Čínske úrady v utorok odvolali z funkcií dvoch vysokopostavených predstaviteľov zdravotníctva v provincii Chu-pej, kde sú od konca minulého mesiaca izolované desiatky miliónov obyvateľov a v provinčnej metropole Wu-chan platia prísne obmedzenia.