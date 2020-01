Na nový vírus zomrelo v Číne už deväť ľudí, 440 je nakazených

Peking 22. januára (TASR) - Čína v stredu varovala, že koronavírus podobný SARS, ktorým sa doposiaľ nakazilo v rámci krajiny už 440 ľudí a deväť jeho následkom podľahlo, môže zmutovať a šíriť sa ďalej. Informovala o tom agentúra AFP.



Tento nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. "Je možné, že vírus zmutuje, a ochorenie sa bude šíriť ďalej," povedala na tlačovej konferencii zástupkyňa riaditeľa čínskej národnej zdravotníckej komisie Li Pin. Pacienti s týmto vírusom boli už identifikovaní v 13 čínskych provinciách, dodala. Zaznamenaných bolo 149 nových potvrdených prípadov, citovala slová Li Pin agentúra AP. Po jednom prípade potvrdili Japonsko a Južná Kórea, v Thajsku sú nakazené tri osoby. V utorok potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom aj Taiwan a Spojené štáty.



Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v stredočínskom meste Wu-chan. Presná príčina však zatiaľ zistená nebola.



Komisia ohlásila viaceré opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu vírusu v čase, keď sa milióny Číňanov presúvajú do svojich rodných miest, aby oslávili začiatok nového lunárneho roka, ktorý tento rok pripadne na sobotu 25. januára.



Opatrenia zahŕňajú dezinfekciu a ventiláciu na letiskách, vlakových staniciach a v nákupných centrách, ako aj dezinfekciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy na dennej báze. "Ak to bude potrebné, v kľúčových oblastiach a na preplnených miestach sa zavedú aj kontroly teploty," uviedla vo vyhlásení komisia.



Nový druh koronavírusu pochádza z toho istého rodu ako vírus SARS, ktorý v rokoch 2002 - 2003 zabil takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.



V stredu sa koná mimoriadne zasadnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na ktorom sa má určiť, či nový vírus predstavuje medzinárodnú hrozbu.