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Na nový zoznam sankcií EÚ sa má dostať aj najbohatšia žena Ruska
Sankcie majú postihnúť aj podnikateľa Alexandra Čačavu, ktorý vlastní 19,69 percent spoločnosti Yandex a aj akcie spoločnosti Ozon.
Autor TASR
Brusel 14. novembra (TASR) - EÚ pripravuje rozšírenie protiruského sankčného zoznamu aj o najbohatšiu žena Ruska Tatianu Kimovú za pomoc ruskej armáde, informuje o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na prípravu nových sankcií. V dokumente sa uvádza, že Kimovej spoločnosť Wildberries pomáha zásobovať ozbrojené sily a predáva vojenský tovar a tovar s dvojakým použitím. Ďalším dôvodom je spolupráca so štátnou bankou VTB, ktorá je už pod sankciami EÚ, píše TASR.
Wildberries je najväčšie ruské internetové trhovisko s obratom viac ako šesť biliónov rubľov (asi 66 miliárd eur). V lete 2026 sa jeho logistické centrá stali terčom útokov ukrajinských dronov. V dôsledku toho sa čistý majetok Kimovej podľa Forbesu znížil v priebehu roka zo sedem miliárd dolárov (asi 6,35 miliardy eur) na päť miliárd dolárov (asi 4,55 miliardy eur).
Sankcie majú postihnúť aj podnikateľa Alexandra Čačavu, ktorý vlastní 19,69 percent spoločnosti Yandex a aj akcie spoločnosti Ozon. Obe sa používajú aj na vojenské dodávky, uvádza návrh.
Veľvyslanci EÚ sa 11. novembra dohodli na 22. balíku sankcií voči 145 osobám a organizáciám vrátane 50 ruských bánk, informovala agentúra Reuters. Ministri zahraničných vecí členských krajín Únie by mali rozšírenie sankcií formálne schváliť na pondelkovom zasadnutí. Následne budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, čím nadobudnú právnu účinnosť.
Podľa RFE/RL by sa mohli dotknúť aj približne 20 ropných rafinérií a niekoľkých spoločností z Číny, Spojených arabských emirátov a Seychel.
Ďalších 31 jednotlivcov a organizácií má byť sankcionovaných za šírenie dezinformácií a účasť na hybridných operáciách. Podľa európskeho diplomata to súvisí s pokusom o útok na ukrajinské dopravné lietadlo na letisku Lipsko/Halle v Nemecku. Sankcie sa pripravujú aj proti Agentúre pre sociálne projekty so sídlom v Moskve a jej vedúcim pracovníkom. EÚ sa domnieva, že vykonáva informačné operácie v európskych krajinách, vytvára falošné mediálne webové stránky a organizuje kampane na sociálnych sieťach.
Od začiatku vojny na Ukrajine Európska únia uvalila sankcie na viac ako 4600 osôb, firiem a organizácií pre zapojenie sa do vojnových operácií alebo ich podporu.
Wildberries je najväčšie ruské internetové trhovisko s obratom viac ako šesť biliónov rubľov (asi 66 miliárd eur). V lete 2026 sa jeho logistické centrá stali terčom útokov ukrajinských dronov. V dôsledku toho sa čistý majetok Kimovej podľa Forbesu znížil v priebehu roka zo sedem miliárd dolárov (asi 6,35 miliardy eur) na päť miliárd dolárov (asi 4,55 miliardy eur).
Sankcie majú postihnúť aj podnikateľa Alexandra Čačavu, ktorý vlastní 19,69 percent spoločnosti Yandex a aj akcie spoločnosti Ozon. Obe sa používajú aj na vojenské dodávky, uvádza návrh.
Veľvyslanci EÚ sa 11. novembra dohodli na 22. balíku sankcií voči 145 osobám a organizáciám vrátane 50 ruských bánk, informovala agentúra Reuters. Ministri zahraničných vecí členských krajín Únie by mali rozšírenie sankcií formálne schváliť na pondelkovom zasadnutí. Následne budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, čím nadobudnú právnu účinnosť.
Podľa RFE/RL by sa mohli dotknúť aj približne 20 ropných rafinérií a niekoľkých spoločností z Číny, Spojených arabských emirátov a Seychel.
Ďalších 31 jednotlivcov a organizácií má byť sankcionovaných za šírenie dezinformácií a účasť na hybridných operáciách. Podľa európskeho diplomata to súvisí s pokusom o útok na ukrajinské dopravné lietadlo na letisku Lipsko/Halle v Nemecku. Sankcie sa pripravujú aj proti Agentúre pre sociálne projekty so sídlom v Moskve a jej vedúcim pracovníkom. EÚ sa domnieva, že vykonáva informačné operácie v európskych krajinách, vytvára falošné mediálne webové stránky a organizuje kampane na sociálnych sieťach.
Od začiatku vojny na Ukrajine Európska únia uvalila sankcie na viac ako 4600 osôb, firiem a organizácií pre zapojenie sa do vojnových operácií alebo ich podporu.