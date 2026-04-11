Na nových snímkach sopky na Réunione je vidieť lávu tečúcu k moru
Réunion leží v Indickom oceáne východne od Madagaskaru a žije na ňom približne 870.000 ľudí.
Autor TASR
Paríž 11. apríla (TASR) — Žeravá láva zo sopky na francúzskom ostrove Réunion v Indickom oceáne, ktorá vybuchuje už od februára, sa presúva smerom k moru. Ukázali to najnovšie družicové snímky, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Upravený záber, ktorý v piatok zverejnila Európska vesmírna agentúra (ESA), zachytáva stĺp dymu zo sopky Piton de la Fournaise, ako aj stopy po predchádzajúcich erupciách v podobe tmavohnedých oblastí nachádzajúcich sa v blízkosti krátera.
Záber zhotovil v polovici marca satelit Sentinel-2. Na zvýraznenie lávy boli použité krátkovlnné infračervené kanály.
Piton de la Fournaise sa považuje za jednu z najaktívnejších sopiek na svete a je jedinou aktívnou sopkou na Réunione. Najnovšia erupcia sa začala v polovici februára a hoci sa v nej vyskytli prestávky, odborníci tvrdia, že stále pretrváva. Aktivitu zaznamenalo tento týždeň aj miestne vulkanologické observatórium.
Réunion leží v Indickom oceáne východne od Madagaskaru a žije na ňom približne 870.000 ľudí.
Upravený záber, ktorý v piatok zverejnila Európska vesmírna agentúra (ESA), zachytáva stĺp dymu zo sopky Piton de la Fournaise, ako aj stopy po predchádzajúcich erupciách v podobe tmavohnedých oblastí nachádzajúcich sa v blízkosti krátera.
Záber zhotovil v polovici marca satelit Sentinel-2. Na zvýraznenie lávy boli použité krátkovlnné infračervené kanály.
Piton de la Fournaise sa považuje za jednu z najaktívnejších sopiek na svete a je jedinou aktívnou sopkou na Réunione. Najnovšia erupcia sa začala v polovici februára a hoci sa v nej vyskytli prestávky, odborníci tvrdia, že stále pretrváva. Aktivitu zaznamenalo tento týždeň aj miestne vulkanologické observatórium.
Réunion leží v Indickom oceáne východne od Madagaskaru a žije na ňom približne 870.000 ľudí.