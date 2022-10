Na obec v Moldavsku spadol ruský dron zostrelený ukrajinskou armádou

Kišiňov 31. októbra (TASR) - Na obec na severe Moldavska spadol v pondelok ruský dron zostrelený ukrajinskou armádou. Oznámila to moldavská vláda s tým, že obete zatiaľ nehlásili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa moldavského ministerstva vnútra spadol ruský dron na obec Naslavcea, ktorá leží neďaleko ukrajinských hraníc.



"Zatiaľ neboli hlásené obete, no boli poškodené okná niekoľkých domov v Naslavcei," uvádza rezort vnútra.



K incidentu prišlo v čase, keď z mnohých ukrajinských miest hlásili ruské útoky, ktoré zasiahli energetickú infraštruktúru. Podľa Ukrajiny vypálilo Rusko v pondelok na rôzne ciele vyše 50 rakiet.



Pád trosiek na moldavskú obec je najnovším incidentom, v rámci ktorého sa ukrajinský konflikt preniesol aj na územie Moldavska. To bolo podobne ako Ukrajina v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu.



Moldavsko aj 10. októbra hlásilo, že cez jeho územie preleteli ruské strely s plochou dráhou letu, ktoré mierili na ciele na Ukrajine. V tejto súvislosti si Kišiňov predvolal aj ruského veľvyslanca, od ktorého žiadal vysvetlenie.



Do Moldavska tiež po začiatku invázie prišli státisíce ukrajinských utečencov a moldavský odštiepenecký región Podnestersko je podporovaný a vyzbrojovaný Ruskom, píše AFP.



V reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu udelila Európska únia Moldavsku spolu s Ukrajinou štatút kandidátskej krajiny.