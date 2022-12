Na oblohe nad Wyomingom sa objavili výnimočné oblaky v tvare vĺn

Sheridan 10. decembra (TASR) - Pozorovatelia oblohy mohli tento týždeň v americkom štáte Wyoming sledovať výnimočné oblaky, ktoré na horizonte pôsobili ako príbojové vlny oceánu. TASR informuje podľa webu BBC News.



Oblaky v tvare vĺn sa v utorok dali pozorovať z mesta Sheridan nad hrebeňom pohoria Bighorn. "Bolo to výnimočné a okamžite som vedela, že to musím zachytiť," povedala miestna obyvateľka Rachel Gordonová. Časozberné video vzácneho meteorologického javu zverejnila na facebookovej stránke Wyoming through The Lens.



"Bol to úžasný moment. Som rada, že si to teraz môžu užiť aj ostatní," dodala Gordonová.



V meteorológii sa táto zriedkavá oblačná "zvláštnosť" volá fluktus alebo aj Kelvinova-Helmholtzova nestabilita. Vzniká vtedy, keď sa nad vrstvou stúpajúceho vzduchu omnoho rýchlejšie pohybuje iná vrstva.



Spoločnosť Cloud Appreciation Society so sídlom v Spojenom kráľovstve považuje fotografie takýchto oblačných formácií za korunovačný klenot v zbierkach nadšencov meteorológie. Takéto oblaky pravdepodobne boli aj jednou z možných inšpirácií pre Vincenta Van Gogha a jeho obraz Hviezdna noc, dodáva BBC News.



Pri dostatočnej vlhkosti vzduchu sa môže takéto oblačné vlnenie premeniť na uzavreté turbulentné bunky, známe aj ako "mačacie oči".



Celý jav popísali fyzici Lord Kelvin a Hermann von Helmholtz pre styčnú plochu dvoch prúdiacich tekutín (kvapalín alebo plynov) s rôznymi vlastnosťami, najmä rýchlosťou pohybu a hustotou.