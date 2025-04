Na obnovu krytov civilnej ochrany dá Švédsko viac vyše 9 miliónov eur

Štokholm 1. apríla (TASR) - Švédsko v utorok oznámilo investíciu 100 miliónov švédskych korún (približne 9,2 miliónov eur) na kontrolu a renováciu krytov civilnej ochrany. V súčasnosti disponuje asi 64.000 ochrannými bunkrami s celkovou kapacitou pre približne sedem miliónov ľudí, čo je viac ako takmer ktorýkoľvek iný štát. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Od vstupu do NATO v marci 2024 švédska Agentúra pre civilné nepredvídané situácie (MSB) zintenzívnila kontroly krytov. Niekoľko z nich má kapacitu až pre tisíce ľudí.



Podľa MSB kryty chránia ľudí v nich pred účinkami tlakovej vlny a úlomkov bômb, výbuchov a tepelných vĺn z jadrovej zbrane, rádioaktívnych spádov, plynov z chemických zbraní a biologických zbraní.



Agentúra v pondelok uviedla, že začala rozsiahly projekt modernizácie jadrových krytov, ktorý podľa jej očakávaní potrvá „dva až tri roky“. V tomto roku chce MSB vymeniť filtre, ktoré ľudí v krytoch chránia pred chemickými a rádiologickými zbraňami.



Švédska vláda tiež investuje do zlepšenia schopnosti pohotovostných služieb fungovať počas konfliktov, do posilňovania kybernetickej bezpečnosti a dopĺňania zásob liekov.



Švédsko zvýšilo investície do obrany po ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014 a následne aj po ruskej invázii Ukrajiny o osem rokov neskôr. Vláda tiež vytvorila post ministra pre civilnú ochranu, ktorý bude v prípade hrozby spolupracovať s ministrom ozbrojených síl na mobilizácii civilistov aj armády.