WHO: Na ochorenie pečene neznámeho pôvodu zomrelo jedno dieťa

Berlín 24. apríla (TASR) – V súvislosti s prípadmi zápalového ochorenia pečene nejasného pôvodu, ktoré sa vyskytli u desiatok detí v Európe a Spojených štátoch, bolo hlásené najmenej jedno úmrtie. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informovala v nedeľu agentúra AP.



Zdravotnícka agentúra OSN v oznámení zo sobotňajšieho večera uviedla, že dosiaľ dostala správy o najmenej 169 prípadoch "akútnej hepatitídy neznámeho pôvodu" z 12 krajín.



Tieto prípady hlásili u detí vo veku jedného mesiaca až 16 rokov, pričom 17 detí, ktoré ochoreli, potrebovalo transplantáciu pečene. WHO neuviedla, v ktorej krajine došlo k úmrtiu.



Prvé prípady zaznamenali v Británii, kde ochorelo 114 detí.



"Zatiaľ nie je jasné, či došlo k nárastu počtu prípadov hepatitídy, alebo k zvýšeniu povedomia o prípadoch hepatitídy, ktoré sa vyskytujú v očakávanej miere, ale nie sú zistené," píše sa vo vyhlásení WHO.



Odborníci uvádzajú, že tieto prípady by mohli súvisieť s vírusom bežne spojeným s nádchou, zdôrazňujú však, že ďalší výskum prebieha.



"Hoci adenovírus je možná hypotéza, vyšetrovanie pôvodcu ochorenia pokračuje," doplnila WHO s tým, že takýto vírus zistili v najmenej 74 prípadoch. Okrem toho najmenej 20 týchto detí malo pozitívny test na koronavírus.