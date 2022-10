Na odľahlom novozélandskom ostrove uhynulo vyše 200 guľohlavcov

Wellington 8.októbra (TASR) - Na odľahlom novozélandskom ostrove východne od Južného ostrova v sobotu uhynulo asi 250 guľohlavcov (delfínov dlhoplutvých). Deň predtým uviazli na pláži a nedokázali sa dostať späť do mora, informovalo novozélandský úrad na ochranu prírody. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Aktívne sa nepokúšame dostať guľohlavce na Chathamských ostrovoch späť do vody pre veľké riziko útoku žralokov," uvádza sa vo vyhlásení úradu. Niekoľko zvierat na brehu, ktoré ešte boli živé, špeciálny tím usmrtil, aby sa zabránilo ich ďalšiemu utrpeniu. "Všetky zvieratá sú teraz mŕtve a ich telá budú ponechané prirodzenému rozkladu na mieste," uvádza sa vo vyhlásení.



Podobné hromadné uviaznutia morských cicavcov nie sú neobvyklé, pričom vedci nepoznajú ich presnú príčinu. Na Novom Zélande to ročne býva asi 300 zvierat v menších 20 až 50 členných skupinkách. V roku 2017 však zaznamenali hromadné uviaznutie takmer 700 guľohlavcov.