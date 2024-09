Na odvolacom súde v USA pokračuje súdny spor ohľadom zákazu TikToku

Washington 16. septembra (TASR) - V hlavnom meste USA v pondelok prebehlo vypočutie v súdnom procese, v ktorom sa spoločnosť TikTok USA pokúša o zastavenie zákona, ktorý by ju donútil zbaviť sa svojho čínskeho vlastníka ByteDance. Pokiaľ by tak neurobila v USA by bola sociálna sieť zakázaná. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Trojčlenný senát odvolacieho súdu vo Washingtone si vypočul argumenty spoločnosti TikTok USA, jej majiteľa ByteDance a skupiny používateľov sociálnej siete, ktorí tvrdia, že zákaz porušuje slobodu prejavu a je protiústavný.



Americká vláda tvrdí, že TikTok využíva vláda v Pekingu na zhromažďovanie údajov a špehovanie jej používateľov. Tvrdí tiež, že TikTok slúži na šírenie čínskej propagandy. Peking a vedenie spoločnosti tieto tvrdenia dôrazne popierajú.



Podľa zákona, ktorý vstúpil do platnosti v apríli, musí TikTok USA do januára budúceho roka nájsť nového majiteľa. Agentúra AFP pripomína, že pokiaľ tak spoločnosť neurobí a sociálna sieť bude v USA zakázaná, tak tento krok pravdepodobne vyvolá silnú reakciu zo strany čínskej vlády, čo ešte viac naštrbí napäté vzťahy medzi oboma krajinami.



Spoločnosť ByteDance už skôr uviedla, že sa predať TikTok nechystá a spolieha sa na to, že federálne súdy rozhodnú v jej prospech. "Zákon, ktorý je predložený tomuto súdu, je bezprecedentný. Jeho účinok by bol ohromujúci," uviedol Andrew Pincus, ktorý na súde zastupuje TikTok.



Pincus uviedol, že samotné zahraničné vlastníctvo ako kritérium na nútený odpredaj "by bolo dosť šokujúcou zmenou", pričom zdôraznil, že v USA pôsobia aj iné mediálne spoločnosti v zahraničnom vlastníctve, ako napríklad Politico, Al Jazeera a BBC. "Samotné zahraničné vlastníctvo nemôže byť odôvodnením pre tento zákon, pretože by to postavilo prvý dodatok (ústavy USA chrániaci slobodu prejavu, pozn. TASR) na hlavu," uviedol.



Sudcovia sa americkej vlády pýtali, či by sa spoločnosti TikTok USA, ktorá má sídlo v USA, mali odoprieť práva na slobodu prejavu. Právny zástupca protistrany Daniel Tenny trval na tom, že jadrom problému je odporúčací algoritmus, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť ByteDance v Číne, a nie obsah vytvorený v USA. "Odporúčací mechanizmus spravuje a vyvíja spoločnosť ByteDance, a nie TikTok USA," tvrdí Tenny.



Trojica sudcov rozhodne o prípade v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch. Bez ohľadu na ich rozhodnutie sa však prípad pravdepodobne dostane na Najvyšší súd.



Zákaz TikToku sa taktiež stal významnou témou politických diskusií v krajine. Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump je proti zákazu. Prezident Joe Biden, ktorého viceprezidentka Kamala Harrisová kandiduje proti Trumpovi, zákon zakazujúci TikTok v USA podpísal ešte v apríli.