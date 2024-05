Na Oktoberfeste zakážu hit populárny u prívržencov krajnej pravice

Mníchov 27. mája (TASR) - Organizátori svetoznámeho pivného festivalu Oktoberfest v Mníchove nedovolia, aby počas neho zaznela skladba L'Amour Toujours. Reagujú takto na sériu incidentov, keď skupinky ľudí v Nemecku do novej verzie tejto desaťročia starej popovej melódie skandovali krajne pravicové heslá.



"Chceme to zakázať a ja to zakážem," uviedol v pondelok pre agentúru DPA šéf Oktoberfestu Clemens Baumgärtner o tracku talianskeho dídžeja Gigiho D'Agostina, ktorého nová verzia je momentálne hitom na párty v Nemecku.



"Vo Wiesne nie je miesto pre tieto pravicové bludy," dodal s odkazom na výstavisko Theresienweise, kde sa Oktoberfest každoročne koná.



Samotná pieseň L'Amour Toujours pritom nemá žiadny pravicovo extrémistický obsah, ale v Nemecku v posledných mesiacoch nabrala "veľmi jasné pravicovo-extrémistické konotácie", upozornil Baumgärtner.



V Nemecku došlo v poslednom čase k niekoľkým incidentom, keď sa do rytmickej skladby skandovali rasistické slogany. Videá, ktoré si aktéri alebo svedkovia týchto "počinov" zaznamenali mobilmi, sa šíria na sociálnych sieťach a vyvolali v Nemecku veľké pobúrenie. V niektorých prípadoch začala konať aj polícia, a to na základe podozrenia z podnecovania k nenávisti.



Posledný incident tohto druhu bol nedávno zaznamenaný v bare na ostrove Sylt v Severnom mori, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou solventných Nemcov.