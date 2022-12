Na okupovanej Ukrajine prišlo k pokusu o ďalší atentát

Kyjev/Praha 7. decembra (TASR) — Na Nikolaja Volyka, námestníka šéfa proruskej okupačnej správy mesta Melitopol ležiaceho na juhovýchode Ukrajiny, sa v utorok pokúsili spáchať atentát. Informovala o tom v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s tým, že Volyk tento pokus o útok prežil.



Pokus o atentát sa odohral 6. decembra skoro ráno, keď Volyk vychádzal zo svojho bytového domu. Proruské médiá s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedli, že výbušné zariadenie, naplnené prvkami na zosilnenie účinku, bolo nastražené na lampe pri vchode do domu.



V dôsledku výbuchu boli v dome vybité okná až do výšky deviateho podlažia. Sila explózie podľa predbežných odhadov zodpovedala asi 2,5 kilogramu výbušniny TNT. K obetiam na životoch nedošlo.



Ako dodala RFE/RL, v meste Melitopol nejde o prvý útok tohto druhu. K výbuchu nastraženej výbušniny došlo aj 15. novembra, pričom bol zranený poslanec miestneho proruského zastupiteľstva. Štyri dni pred tým, 11. novembra, bol pri výbuchu nálože nastraženej v odtokovom kanáli ľahko zranený námestník šéfa odboru kultúry, športu a turizmu Záporožskej oblasti Andrej Bojko.



Melitopol sa nachádza v Záporožskej oblasti, ktorej predstavitelia 30. septembra v moskovskom Kremli podpísali zmluvu o jej prijatí do Ruskej federácie. Rovnakú zmluvu vtedy uzavreli aj lídri samozvaných ľudových republík vyhlásených proruskými separatistami v Doneckej a Luhanskej oblasti, ako aj líder Chersonskej oblasti.



Tieto zmluvy boli podpísané na základe referend, ktoré Ukrajina i jej spojenci považujú za zmanipulované a ich výsledky neuznávajú.