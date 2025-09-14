< sekcia Zahraničie
Na opozičnom proteste v Ankare sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí
V prejave z pódia líder CHP Özgür Özel povedal, že dav sa zhromaždil, aby „vystúpil proti (súdnemu) prevratu" namierenému proti strane.
Ankara 14. septembra (TASR) - Až 50.000 ľudí sa v nedeľu v tureckej Ankare zhromaždilo na demonštrácii organizovanej hlavnou opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP). Protest sa uskutočnil deň pred zasadnutím súdu, ktorý by mohol odstaviť vedenie strany. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Spravodajcovia AFP uviedli, že na námestí Tandogan sa zhromaždili desaťtisíce ľudí, ktorí mávali tureckými vlajkami a mali na sebe tričká s podobizňou zakladateľa Tureckej republiky Mustafu Kemala Atatürka.
V prejave z pódia líder CHP Özgür Özel povedal, že dav sa zhromaždil, aby „vystúpil proti (súdnemu) prevratu“ namierenému proti strane, čím narážal na pondelkové súdne pojednávanie, ktoré by mohlo viesť k jeho odvolaniu z funkcie lídra strany.
„Táto vláda nechce demokraciu. Vedia, že ak bude demokracia, nemôžu vyhrať voľby. Nechcú spravodlivosť: vedia, že ak bude spravodlivosť, nebudú môcť zakryť svoje zločiny,“ vyhlásil.
Napätie na politickej scéne v Turecku sa stupňuje odkedy v marci zatkli a odvolali z funkcie primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua, ktorý chcel kandidovať za CHP v prezidentských voľbách a je pozorovateľmi považovaný za jediného reálneho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Orgány odvtedy zatkli viacero opozičných politikov. Turecký súd zároveň minulý týždeň pre údajné nezrovnalosti anuloval výsledok kongresu CHP v Istanbule z októbra 2023, odvolal regionálneho predsedu CHP Özgüra Čelika a 195 ďalších členov a nahradil ich dosadeným päťčlenným vedením. Na pojednávaní naplánovanom na 15. septembra hrozí odvolanie z funkcie aj samotnému predsedovi CHP Özelovi.
CHP, ktorá v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahla výrazné víťazstvo nad vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Erdogana a jej popularita ďalej stúpa, tvrdí, že je obeťou politicky motivovanej kampane vlády zameranej na jej oslabenie pred budúcimi voľbami.
