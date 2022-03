Na opozičnom zhromaždení v Maďarsku vystúpi s prejavom Donald Tusk

Budapešť 14. marca (TASR) - Na opozičnom masovom zhromaždení v Budapešti pri príležitosti štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie z rokov 1848-49 v utorok 15. marca vystúpi s prejavom predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Donald Tusk. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého doteraz bolo zvykom, že v minulosti pri takýchto podujatiach veľké skupiny Poliakov prichádzali do Budapešti podporiť Fidesz - stranu premiéra Viktora Orbána.



Politologička Andrea Virágová uviedla, že Tusk - ktorý bol poľským premiérom i predsedom Európskej rady a je ostrým kritikom Orbána - by vzhľadom na bývalé členstvo Fideszu v EPP mal v minulosti miesto skôr na provládnej demonštrácii pri Orbánovi. Jeho účasť na opozičnej demonštrácii je dôležitým signálom, ktorý posilňuje aj pozíciu kandidáta opozície na post premiéra Pétera Márkiho-Zaya pred aprílovými maďarskými parlamentnými voľbami, tvrdí Virágová.



V utorok sa bude konať v maďarskom hlavnom meste aj tradičný provládny Pochod mieru organizovaný združením Fórum občianskeho zomknutia (CÖF), na ktorý očakávajú účasť 680.000 ľudí. Na terajší siedmy pochod ale neprídu Orbána podporiť jeho poľskí priaznivci, lebo doma organizujú pochod za mier na Ukrajine.



Pri šiestom provládnom pochode v roku 2018 poľský premiér Mateusz Morawiecki povzbudil Poliakov, ktorých pricestovalo do maďarského hlavného mesta vyše tisíc, aby ich občiansky hlas zaznel tak hlasno, aby ho bolo počuť aj v Bruseli. Predseda CÖF László Csizmadia vtedy vyhlásil, že Brusel sa pokúša opäť urobiť z Maďarska a Poľska kolónie, a preto má toto maďarsko-poľské zomknutie veľký význam.