Na Orave a Liptove začnú premávať cyklobusy od 6. júna
Oravská trasa prepojí Trstenú so Zverovkou a Oravicami, na Liptove autobus odvezie cyklistov z Liptovského Mikuláša až pod Štrbské pleso.
Autor TASR
Ružomberok 1. júna (TASR) - Na Orave a Liptove sa od pondelka oficiálne začína cykloturistická sezóna. Prvé spoje vybavené nosičmi bicyklov budú môcť cestujúci využiť počas prvého júnového víkendu 6. a 7. júna. Cyklobusy vypraví spoločnosť Arriva v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom ako objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy. TASR o tom za spoločnosť Arriva informovala Lenka Spáčová.
Oravská trasa prepojí Trstenú so Zverovkou a Oravicami, na Liptove autobus odvezie cyklistov z Liptovského Mikuláša až pod Štrbské pleso. „Počas mesiacov jún a september budú spoje premávať v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky, v období letných školských prázdnin od 1. júla do 31. augusta budú cyklobusy na Orave k dispozícii aj cez pracovné dni,“ priblížila Spáčová.
Na Liptove sa môžu cyklisti previezť od Liptovskej magistrály cez vyhľadávaný okruh okolo Liptovskej Mary až po náročnejšiu Vrchársku magistrálu. K najobľúbenejším trasám na Orave patrí chodník z Trstenej do Suchej Hory, ktorý nadväzuje na medzinárodnú cyklomagistrálu okolo Tatier, no obľúbená je aj Oravská a Terchovsko-oravská magistrála.
„Vidíme, že záujem o cestovanie s bicyklom rok čo rok narastá a cyklobusy sa stávajú samozrejmou súčasťou letných výletov po Orave i Liptove. Chceme, aby sa u nás cestujúci cítili dobre, preto sú naši vodiči pripravení ochotne poradiť pri upevňovaní bicyklov na nosič,“ dodala výkonná riaditeľka spoločnosti Arriva na Slovensku Jana Benčová.
Na nosič na každom cyklobuse je možné upevniť až šesť bicyklov. Na Orave obsluhuje dve trasy - Trstená - Tvrdošín - Nižná - Podbiel - Habovka - Zuberec - Zverovka a Trstená - Liesek - Vitanová - Oravice. Liptovská linka vznikla v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov a vedie cez Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok - Vavrišovo - Pribylinu až na Štrbské Pleso. Cestovné poriadky sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti, pričom spoje s nosičom bicyklov označuje piktogram.
