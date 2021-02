Na osemtisícovke K2 zahynul bulharský horolezec Atanas Skatov

Islamabad 6. februára (TASR) - Bulharský horolezec Atanas Skatov zahynul v piatok na osemtisícovke K2, ktorá sa nachádza na pakistansko-čínskom pomedzí. Oznámil to jeho tím, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP.



Ide už o druhého človeka, ktorý na tejto druhej najvyššej hore sveta v uplynulých týždňoch prišiel o život. Skatov (42) sa zrútil, keď vymieňal laná počas svojho zostupu do základného tábora, pričom vrchol hory sa mu nepodarilo dosiahnuť.



Jeho telesné pozostatky sa podarilo nájsť a boli pakistanským vojenským vrtuľníkom prevezené do neďalekého mesta Skardu.



"Vzdávame poctu sile a odvahe nášho horolezca - na jeho výkony a neochabujúcu vôľu dostať sa na vrchol sa nikdy zabudne," uviedlo vo vyhlásení bulharské ministerstvo zahraničných vecí.



Skatov počas svojej kariéry úspešne zdolal desať osemtisícoviek - Mount Everest, Manaslu, Annapurnu, Makalu, Lhoce, Čho Oju, Kančendžongu, Gašerbrum I, Gašerbrum II a Dhaulágirí.



V tejto lezeckej sezóne zomrel na svahoch K2 v januári aj španielsky horolezec Sergio Mingote, zatiaľ čo rusko-americký horolezec Alex Goldfarb prišiel v januári o život na neďalekom vrchu počas aklimatizácie pred pokusom o výstup na osemtisícovku Broad Peak.



Vrch K2 s výškou 8611 metrov nad morom je známy ako "divoká hora" a na rozdiel od Mount Everestu - najvyššej hory sveta - je nepomerne menej navštevovaný. Dôvodom sú náročné trasy a kruté meteorologické podmienky; vietor tam môže dosahovať rýchlosť vyše 200 kilometrov za hodinu a teploty klesajú na mínus 60 stupňov Celzia.



K2 leží na hranici pakistanského regiónu Gilgit-Baltistán v pohorí Karakoram a čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. V Gilgit-Baltistáne, vklinenom medzi západnou časťou Himalájí a pohorím Hindúkuš, sa nachádza 18 z 50 najvyšších vrchov sveta.