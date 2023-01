Na oslavách Dňa Republiky srbskej sa zúčastnili aj ruskí Noční vlci

Sarajevo 10. januára (TASR) - Členovia ruského motorkárskeho klubu Noční vlci, ktorí sú známi úzkymi vzťahmi s prezidentom Vladimirom Putinom, sa pri príležitosti Dňa Republiky srbskej zúčastnili na nedeľňajšom sprievode v bosnianskom hlavnom meste Sarajevo.



Približne 20 členov Nočných vlkov kráčalo spolu so zhruba 2000 účastníkmi sprievodu vrátane policajtov a zástupcov študentských inštitúcií Republiky srbskej, informuje spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Hlavný organizátor podujatia označil Nočných vlkov za propagátorov pravoslávia, ktorí sa zasadzujú za to, aby Republika srbská "bola silná a večná ako Matka Rus".



Členovia kontroverzného motorkárskeho klubu často navštevujú Republiku srbskú, kde majú aj svojich domácich zástupcov. Do Bosny a Hercegoviny mieria pri príležitosti náboženských i svetských sviatkov, pričom sa zúčastnili aj na predchádzajúcich oslavách Dňa Republiky srbskej.



Bosniansky minister bezpečnosti Selmo Cikotič varoval pred možnou prítomnosťou radikálnych a extrémistických skupín. S odvolaním sa na spravodajské služby povedal, že na akcii sa zúčastnia aj členovia ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny a Hnutia srbských četníkov Ravne Gore.



Skupina mladých mužov na pochode niesla vlajky, ktoré podľa nich predstavovali Ruskom podporovaných separatistov v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Prezident Republiky srbskej Milorad Dodik počas osláv vo východnej časti Sarajeva vyhlásil, že je "obzvlášť hrdý" na ľudí, ktorí sú pripravení brániť Republiku srbskú. "Nerobíme to zo zloby, ale preto, aby sme ukázali, že sme pripravení bojovať za svoju slobodu," povedal Dodik.



Deň Republiky srbskej sa oslavuje 9. januára napriek tomu, že Ústavný súd Bosny a Hercegoviny už dvakrát vyhlásil tento dátum za protiústavný.



Tento deň sa vzťahuje na výročie vyhlásenia nezávislosti regiónu od bývalej Juhoslávie v roku 1992, čo rozpútalo bosniansku vojnu v rokoch 1992-1995. Zahynulo v nej 100.000 ľudí a viac ako 11.000 v Sarajeve, ktoré bolo 43 mesiacov obliehané bosnianskosrbskými jednotkami.



Daytonská mierová dohoda z roku 1995 rozdelila Bosnu a Hercegovinu na dve autonómne oblasti - Republiku srbskú a bosniansko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny.