Na oslavách v Moskve budú aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu
Autor TASR
Moskva 8. mája (TASR) - Na oslavách Dňa víťazstva v Moskve sa zúčastnia aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu. Oznámil to v piatok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR podľa správ agentúr TASS a RIA Novosti.
„S potešením vám oznamujem, že do Moskvy pricestujú vážení lídri dvoch štátov, ktoré sú nám blízke, aby sa zúčastnili na oslavách. Sú nimi kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev a uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev,“ uviedol Ušakov.
Ruský prezident Vladimir Putin by sa s nimi a bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom mal stretnúť v piatok večer. Zúčastnia sa aj na vojenskej prehliadke na Červenom námestí a položia kvety pri hrobe neznámeho vojaka.
Na oslavy do Moskvy pricestoval aj predseda vlády SR Robert Fico. Okrem neho sa na nich zúčastnia najvyšší predstavitelia Laosu, Malajzie, bosnianskej Republiky srbskej a Abcházska a Južného Osetska.
