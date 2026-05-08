Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
Na oslavách v Moskve budú aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu

Žena prechádza popri nápise „Víťazstvo!“ pri pomníku nemeckého filozofa Karla Marxa neďaleko Červeného námestia v Moskve v Rusku v piatok 8. mája 2026, v predvečer 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny. Foto: TASR/AP

Moskva 8. mája (TASR) - Na oslavách Dňa víťazstva v Moskve sa zúčastnia aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu. Oznámil to v piatok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR podľa správ agentúr TASS a RIA Novosti.

S potešením vám oznamujem, že do Moskvy pricestujú vážení lídri dvoch štátov, ktoré sú nám blízke, aby sa zúčastnili na oslavách. Sú nimi kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev a uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev,“ uviedol Ušakov.

Ruský prezident Vladimir Putin by sa s nimi a bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom mal stretnúť v piatok večer. Zúčastnia sa aj na vojenskej prehliadke na Červenom námestí a položia kvety pri hrobe neznámeho vojaka.

Na oslavy do Moskvy pricestoval aj predseda vlády SR Robert Fico. Okrem neho sa na nich zúčastnia najvyšší predstavitelia Laosu, Malajzie, bosnianskej Republiky srbskej a Abcházska a Južného Osetska.
