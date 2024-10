Na ostrov Kréta dorazilo cez víkend až 230 migrantov

Atény 8. októbra (TASR) - Viac než 230 migrantov, ktorí sa cez Stredozemné more preplavili na malých člnoch zo severnej Afriky, dorazilo cez víkend na juhogrécky ostrov Kréta. Migranti pochádzali najmä zo Sudánu, Egypta a Bangladéšu. V pondelok o tom informovali grécke úrady. TASR píše podľa agentúry AP.



Migranti, ktorí cez víkend dorazili na Krétu, uviedli, že odišli z prístavu Tobruk na východe Líbye. Za cestu prevádzačom zaplatili 9000 eur. Grécka polícia viacero ľudí na lodiach zatkla pre podozrenie z pôsobenia v prevádzačských gangoch.



Počet migrantov, ktorí tento víkend dorazili na Krétu výrazne prevýšil počet migrantov, čo sa v tom istom období vydali viac využívanou trasou z Turecka na grécke ostrovy v blízkosti tureckého pobrežia.



Prechod cez Stredozemné more na Krétu z Líbye trvá najmenej dva dni. Rýchle člny prevádzačov sa z Turecka na východné grécke ostrovy dostanú za menej než hodinu. Musia sa však vyhnúť pravidelným a posilneným hliadkam gréckej pobrežnej stráže.



Kréta sa preto tento rok stala významnou destináciou pre migrantov, ktorí sú ochotní riskovať nebezpečnú cestu cez Stredozemné more. Grécka vláda zvažuje, že na ostrove s približne 625.000 obyvateľmi zriadi štátom financované centrá na zachytávanie migrantov, ktoré budú pomáhať miestnym orgánom.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo tento rok do Grécka nelegálne vyše 28.000 migrantov. Ich počet sa tento rok zatiaľ mierne znížil po minuloročnom prudkom náraste po pandémii koronavírusu.