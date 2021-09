Na taliansky ostrov Lampedusa dorazilo na lodiach vyše 600 migrantov

Rím 28. septembra (TASR) - Viac ako 500 migrantov dorazilo v pondelok večer na starej rybárskej lodi k talianskemu ostrovu Lampedusa. Informovala o tom agentúra ANSA.



Pätnásť metrov dlhé plavidlo zastavila loď talianskej finančnej polície približne sedem kilometrov od ostrova a eskortovala ho do tamojšieho prístavu.



Medzi migrantmi, ktorí tvrdili, že pochádzajú z Maroka, Sýrie, Bangladéša a Egypta, boli aj ženy a deti. Loď mala vyplávať z Líbye.



Starosta Lampedusy Toto Martello podľa ANSA uviedol, že migrantom bude poskytnutá prvá pomoc a absolvujú zdravotnú prehliadku a v utorok ich pravdepodobne umiestnia do karantény.



Krátko predtým dorazilo k Lampaduse päť iných plavidiel, na palube ktorých bolo 119 ľudí.



Migranti a utečenci vyrážajú na nebezpečnú cestu k európskym brehom prevažne z Tuniska alebo Líbye. Ostrov Lampedusa im slúži ako vstupná brána do Európskej únie.



Od januára do začiatku septembra tohto roka zomrelo v Stredozemnom mori asi 1100 migrantov, čo je podľa údajov OSN viac ako dvakrát toľko ako v rovnakom období minulého roka.