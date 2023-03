Na ostrov Lampedusa prišlo za 24 hodín viac než 2000 migrantov

Rím 25. marca (TASR) - Viac než 2000 migrantov prišlo počas piatku a v skorých ranných hodinách v sobotu na taliansky ostrov Lampedusa. TASR o tom informuje na základe správ agentúr ANSA a DPA.



Počas piatku prišlo na tento ostrov 1778 osôb. Od piatkovej polnoci do sobotňajšieho rána zaznamenali na mori ďalších sedem plavidiel s 267 osobami. Do bezpečia ich previezla záchranná loď Louise Michel a hliadkovacie lode talianskych úradov.



Ostrov Lampedusa sa nachádza medzi Sicíliou a severnou Afrikou a od tuniského prístavného mesta Sfax je vzdialený približne 190 kilometrov, píše DPA. Množstvo osôb z Tuniska či Líbye sa na plavidlách pokúša dostať na Lampedusu, Maltu, Sicíliu, či na taliansku pevninu.



Taliansko od začiatku januára zaznamenalo príchod viac než 21.000 migrantov. Za rovnaké obdobie v rokoch 2021 a 2022 prišlo do tejto krajiny len okolo 6000 ľudí.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok povedal, že Európe hrozí, že zažije "desiatky, možno stovky tisíc" migrantov zo severnej Afriky, ak sa Tunisku čoskoro neposkytne hospodárska pomoc.