Na ostrove Chios pomáhajú s likvidáciou lesných požiarov dobrovoľníci

Chios 24. júna (TASR) - Stovky hasičov v utorok - už tretí deň po sebe - bojovali s lesnými požiarmi na gréckom ostrove Chios, kde plamene zachvátili lesy a poľnohospodársku pôdu a prinútili stovky dedinčanov, aby sa evakuovali do bezpečia. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Úrady v pondelok vyhlásili na ostrove núdzový stav a v utorok vydali novú výstrahu, pričom obyvateľom dedín ležiacich juhozápadne od mesta Chios odporučili, aby ostrov opustili. Likvidáciu požiarov naďalej komplikuje silný vietor.



Reuters doplnil, že na viacerých miestach ostrova, ležiaceho v severovýchodnej časti Egejského mora, bolo v utorok nasadených už viac ako 400 hasičov, ktorým pomáhalo 14 vrtuľníkov a štyri hasičské lietadlá. Hasičom prišli na pomoc aj dobrovoľníci. Jeden z nich pre Reuters uviedol, že situácia je veľmi zložitá, lebo požiare vyčíňajú v niekoľkých lokalitách a ohrozených je veľa dedín.



Grécko, ktoré sa nachádza na najjužnejšom cípe Európy, je počas horúcich a suchých letných období často postihované lesnými požiarmi. Tamojšie úrady ich spájajú s rýchlo sa meniacim podnebím. Jedným z dôsledkov zmeny podnebia je aj to, že vláda v Aténach bola nútená vyplatiť domácnostiam a poľnohospodárom postihnutých extrémnym počasím ako kompenzácie stovky miliónov eur. Investovať musela aj do modernizácie vybavenia hasičských zborov. V tomto roku má byť - v očakávaní náročnej sezóny lesných požiarov - k dispozícii rekordných 18.000 hasičov.



Na Chiose sa v týchto dňoch začína hlavná turistická sezóna a tamojšie úrady chcú zabrániť aj tomu, aby sa požiare dostali do oblastí známych výrobou mastichy - prírodnej živice získavanej zo stromov mastichovníka a známej aj pod názvom „slzy Chiosu“.