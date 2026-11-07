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Na ostrove El Hierro vyhlásil núdzový stav pre množstvo migrantov
Aktuálne obdobie roka sa vyznačuje nárastom počtu prichádzajúcich migrantov na Kanárske ostrovy kvôli priaznivým podmienkam na plavbu.
Autor TASR
Madrid 7. novembra (TASR) - Na kanárskom ostrove El Hierro v sobotu vyhlásili núdzový stav pre zvýšené počty prichádzajúcich migrantov. Od začiatku novembra prišlo na ostrov viac ako 3300 ľudí na 30 člnoch. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Sme veľmi znepokojení týmto prudkým nárastom počtu prichádzajúcich osôb,“ povedal pre španielsku televíziu Alpidio Armas, predseda ostrovnej správy. „Práve to nás viedlo k vyhláseniu núdzového stavu, aby sme zabezpečili spoluprácu s inštitúciami na vyššej úrovni,“ vysvetlil.
Miestne úrady podľa neho hľadajú dočasné ubytovanie pre prichádzajúcich. Upozornil, že podmienky v miestnej nemocnici sú nevyhovujúce.
Aktuálne obdobie roka sa vyznačuje nárastom počtu prichádzajúcich migrantov na Kanárske ostrovy kvôli priaznivým podmienkam na plavbu. Miestne úrady však varovali, že blížiaca sa búrka, ktorá sa očakáva v noci, by mohla zvýšiť nebezpečenstvo pre migrantov aktuálne nachádzajúcich sa na mori. Tento týždeň už pri pokuse dostať sa na toto španielske autonómne územie zahynuli dvaja migranti.
„Sme veľmi znepokojení týmto prudkým nárastom počtu prichádzajúcich osôb,“ povedal pre španielsku televíziu Alpidio Armas, predseda ostrovnej správy. „Práve to nás viedlo k vyhláseniu núdzového stavu, aby sme zabezpečili spoluprácu s inštitúciami na vyššej úrovni,“ vysvetlil.
Miestne úrady podľa neho hľadajú dočasné ubytovanie pre prichádzajúcich. Upozornil, že podmienky v miestnej nemocnici sú nevyhovujúce.
Aktuálne obdobie roka sa vyznačuje nárastom počtu prichádzajúcich migrantov na Kanárske ostrovy kvôli priaznivým podmienkam na plavbu. Miestne úrady však varovali, že blížiaca sa búrka, ktorá sa očakáva v noci, by mohla zvýšiť nebezpečenstvo pre migrantov aktuálne nachádzajúcich sa na mori. Tento týždeň už pri pokuse dostať sa na toto španielske autonómne územie zahynuli dvaja migranti.