Na ostrove Eubója ďalej horí, ďalších obyvateľov vyzvali na evakuáciu

Atény 10. augusta (TASR) - Lesné požiare naďalej vyčíňajú na severe gréckeho ostrova Eubója. Obyvateľov dvoch obcí úrady prostredníctvom SMS správ v utorok vyzvali, aby opustili svoje obydlia, informuje agentúra DPA.



Na ostrove je do boja s ohňom nasadených 873 hasičov z Grécka i zo zahraničia. Zo vzduchu pomáha 14 hasičských vrtuľníkov, ktoré poskytli okrem iného Srbsko, Švajčiarsko či Egypt.



Šéf gréckej civilnej ochrany Nikos Chardalias v utorok uviedol, že stále je evidovaných množstvo požiarov, všetky sú však už lokalizované zložkami a preto sa ďalej nemôžu šíriť.



Požiare naďalej horia aj na Peloponézskom polostrove. Podľa informácií tamojších hasičov v oblasti posilnili hasiace práce zo vzduchu. V regióne starovekej Olympie boli nasadené tri hasičské vrtuľníky a deväť lietadiel.



Grécko bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko dní, pričom situáciu komplikuje vlna horúčav a silný vietor. Plamene sa dostali až k predmestiam Atén. Geologický inštitút aténskej univerzity odhadol, že v priebehu tohto leta v Grécku doposiaľ zhorelo 90.000 hektárov pôdy.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v utorok popoludní oznámil, že vláda podporí obnovu každého zničeného domu sumou do 150.000 eur. Postihnutí občania budú môcť podávať on-line žiadosti od 18. augusta. Prvé platby do výšky 20.000 eur by mali dostať do niekoľkých dní pred podrobným posúdením žiadosti.