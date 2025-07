Na ostrove Eubója vyčíňa požiar; na Kréte je už prevažne pod kontrolou

Atény 5. júla (TASR) - Vyše 160 gréckych hasičov, vrátane 46 hasiacich áut a piatich lietadiel bojuje s lesným požiarom, ktorý v piatok neskoro večer vypukol na juhu ostrova Eubója a vynútil si už evakuáciu najmenej dvoch dedín, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Pre ostrov Eubója i viacero častí Grécka platila v sobotu zvýšená výstraha pred rizikom vzniku lesných požiarov, a to aj v dôsledku silného vetra. Juh tohto ostrova je pomerne riedko osídlený a hornatý, pričom sa tam nachádzajú vyhľadávané rekreačné strediská. Tamojšie úrady tak v skorých ranných hodinách nariadili pre požiar evakuáciu dedín Tsakei a Limnionas, píše Reuters.



Aktuálna vlna horúčava, ktorú tento týždeň zažíva viacero krajín vrátane Grécka, si už v Európe vyžiadala najmenej osem obetí na životoch. V samotnom Grécku sa v priebehu soboty očakávajú podľa miestnych meteorológov teploty až do 38 stupňov Celzia.



Momentálne v tejto krajine vyčíňa aj ďalší lesný požiar, a to na najväčšom gréckom ostrove Kréta. Od stredy tam ničí lesné porasty i olivové háje a vyžiadal si taktiež evakuácie tisícov obyvateľov i turistov. V sobotu však príslušník gréckeho hasičského zboru informoval, že plamene tam sú už z veľkej časti pod kontrolou.



Lesné požiare sú pre Grécko i ďalšie stredomorské krajiny počas horúcej a suchej letnej sezóny pomerne bežné. V ostatných rokoch sa však stali extrémnejšími a ničivejšími, čo vedci pripisujú klimatickým zmenám.