Na ostrove Eubója zadržali muža obvineného zo založenia požiaru

Atény 5. júla (TASR) - Na gréckom ostrove Eubója zadržali v sobotu 52-ročného muža obvineného zo založenia lesného požiaru, ktorý tam vypukol v piatok večer a do soboty spustošil približne 1000 hektárov porastov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Muž podľa miestnych médií vypaľoval porasty na istom pozemku, oheň sa mu však rýchlo vymkol spod kontroly a rozšíril.



Grécko aktuálne - podobne ako mnoho ďalších európskych krajín - sužujú horúčavy, sprevádzané na istých miestach aj silným vetrom. Podľa meteorológov sa v niektorých častiach krajiny očakávali v sobotu teplotné maximá až do 42 stupňov Celzia.



Okrem požiaru na ostrove Eubója vypukol v piatok požiar aj v pevninskej časti Grécka, a to v obci Koropi, ležiacej približne 30 kilometrov východne od Atén. Podľa vyhlásenia hasičov sa ho však do soboty podarilo dostať pod kontrolou. V dôsledku tohto požiaru ale museli evakuovať zhruba 800 ľudí. Príslušné úrady už preverujú, či ho spôsobila nedbanlivosť alebo bol založený úmyselne.



V Grécku aktuálne vyčíňa aj ďalší lesný požiar, a to na najväčšom tamojšom ostrove Kréta. Od stredy ničí lesné porasty i olivové háje a vyžiadal si taktiež evakuácie tisícov obyvateľov i turistov. V sobotu však príslušník gréckeho hasičského zboru informoval, že plamene sú už z veľkej časti pod kontrolou.



Ešte koncom júna zúril požiar aj na gréckom ostrove Chios v severovýchodnej časti Egejského mora. Taktiež si vyžiadal evakuácie a stovkám hasičov sa ho podarilo dostať pod kontrolu až po štyroch dňoch. Plamene vtedy pohltili zhruba 4000 hektárov porastov.



V súvislosti s týmto požiarom zadržali istú Gruzínku, ktorá na ostrove pracovala ako upratovačka a priznala sa, že oheň neúmyselne založila odhodením ohorku z cigarety. Súd jej uložil trojročný trest odňatia slobody a zaplatenie pokuty vo výške 10.000 eur.



Lesné požiare sú pre Grécko i ďalšie stredomorské krajiny počas horúcej a suchej letnej sezóny pomerne bežné. V ostatných rokoch sa však stali extrémnejšími a ničivejšími, čo vedci pripisujú klimatickým zmenám.