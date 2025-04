Na ostrove Farmakonisi našli 39 migrantov a dve mŕtve ženy

Atény 15. apríla (TASR) - Grécka pobrežná stráž našla v pondelok ráno na odľahlom ostrove Farmakonisi v Egejskom mori skupinu 39 utečencov a mŕtve telá dvoch žien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Grécky ostrov sa nachádza približne desať kilometrov od tureckého pobrežia. Podľa úradov skupina migrantov pri ňom stroskotala, no pobrežná hliadka dosiaľ ich plavidlo nenašla. Úrady bezprostredne neinformovali o národnosti utečencov a nie sú známe ani okolnosti úmrtia dvoch žien.



Začiatkom apríla zahynulo pri potopení dvoch člnov s utečencami smerujúcimi z Turecka na neďaleké grécke ostrovy najmenej 16 ľudí. Grécko je pre mnoho migrantov vstupnou krajinou do Európskej únie. Mnohí sa z tureckého pobrežia vyberú na more na nafukovacích člnoch alebo rôznych nevyhovujúcich plavidlách a ich cesty sa občas končia tragicky.



Grécka vláda sa proti migrácií snaží zakročiť posilnením hliadok na mori. Množstvo prevádzačov presunulo svoje operácie južnejšie a začalo používať väčšie lode pre plavby zo severu Afriky na južné grécke ostrovy.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) využilo takzvanú východnú stredomorskú trasu do Grécka minulý rok viac ako 54.000 ľudí, pričom hlásených bolo 125 mŕtvych a nezvestných osôb. Podľa UNHCR od začiatku roku 2025 do konca marca po mori do Grécka prišlo už vyše 8000 migrantov.