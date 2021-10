Na ostrove La Palma pre výbuch sopky opäť evakuovali stovky ľudí

La Palma 12. októbra (TASR) - Úrady na španielskom ostrove La Palma v utorok opäť evakuovali viac ako 700 ľudí. K ich domovom sa totiž približovala láva vytekajúca zo sopky Cumbre Vieja, informovala agentúra Reuters.



"Boli sme nútení evakuovať ďalšiu oblasť. Láva sa približuje pomaly. Ľudia by mali mať čas na to, aby si vzali doklady, osobné veci a čokoľvek cenné," uviedol Miguel Ángel Morcuende, technický riaditeľ úradu pre núdzové plánovanie v prípade sopečnej činnosti (Pevolca).



Podľa agentúry Reuters úrady evakuovali 700 až 800 obyvateľov z mestečka La Laguna.



V utorok okrem toho miestne úrady tiež zrušili zákaz vychádzania, ktorý nariadili z dôvodu silného zadymenia približne 3000 obyvateľom dvoch obcí.



Letisko na ostrove ostáva otvorené. V utorok však zrušili 11 letov, pričom mnoho ďalších pre sopečnú aktivitu meškalo.



Na ostrove tiež v priebehu utorok zaevidovali 64 seizmických otrasov, najsilnejší mal magnitúdu 4,1.



Sopka La Cumbre Vieja sa rozprestiera na južnom hrebeni ostrova La Palma, kde žije asi 85.000 obyvateľov. K jej erupcii došlo 19. septembra. Sopka vychrlila sopečný popol a lávu, ktorá po svahu pomaly stekala k pobrežiu a následne začala vtekať aj do vôd Atlantického oceánu.



Od výbuchu zo zmieneného dňa sa na vulkáne vytvorilo viacero trhlín. V soboru sa opäť zrútila časť kráteru sopky, čo spôsobilo vznik novej lávovej rieky tečúcej smerom k moru, ktorá zničila zostávajúce domov v meste Todoque, ako aj priľahlé avokádové a banánové plantáže.



Sopka od výbuchu zničila už takmer 1200 budov a 600 hektárov pôdy. Úrady evakuovali približne 6700 ľudí. Obete na životoch ani zranených si však zatiaľ erupcia vďaka včasnej evakuácii nevyžiadala.