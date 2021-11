Na ostrove La Palma zrušili lockdown; letisko zostáva zatvorené

Madrid 24. novembra (TASR) - Úrady na španielskom ostrove La Palma v stredu zrušili lockdown v troch obciach na pobreží po tom, ako sa jedovaté plyny z lávy prúdiacej do mora čiastočne rozptýlili. Sopka Cumbre Vieja na tomto ostrove je však naďalej aktívna. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prevádzka letiska na ostrove La Palma je aj naďalej pozastavená z dôvodu nahromadenia sopečného popola v ovzduší, oznámil na Twitteri španielsky štátny prevádzkovateľ letísk AENA. Letisko je uzavreté už piaty deň, napísal na svojej webovej stránke denník El Mundo.



Sopka Cumbre Vieja sa prebudila k aktivite 19. septembra. Miestne úrady v pondelok obyvateľom troch miest na pobreží ostrova La Palma nariadili, aby zostali doma. Spravili tak po tom, ako z niekoľko mesiacov vybuchujúcej sopky Cumbre Vieja začala vytekať láva do oceánu, čo spôsobilo, že k oblohe stúpajú husté oblaky toxických plynov.



Miguel Ángel Morcuende, technický riaditeľ úradu pre núdzové plánovanie v prípade sopečnej činnosti (Pevolca), povedal, že tieto oblaky sú v súčasnosti už menej husté. Ľuďom žijúcim v miestach, kde sa láva vlieva do mora, však úrad Pevolca odporúča, aby nosili respirátory typu FFP2 a chránili sa.



Láva zo sopky zatiaľ zasiahla 1073 hektárov pôdy. Sopka svojou činnosťou zničila takmer 2700 budov a vyžiadala si evakuáciu tisícov ľudí.