Na ostrove Madeira už piaty deň zápasia s lesným požiarom

Lisabon 18. augusta (TASR) - Takmer dvesto hasičov v nedeľu zápasilo s lesným požiarom na južnom pobreží portugalského ostrova Madeira. Hasenie komplikuje aj silný vietor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Požiar vypukol ešte v stredu v odľahlej vidieckej oblasti Ribeira Brava. Odvtedy sa rozšíril do susednej obce Camara de Lobos a momentálne plamene vyčíňajú na troch úsekoch, uviedli úrady na Madeire.



S požiarom bojuje takmer 200 hasičov s 38 vozidlami. Do oblasti bol nasadený aj vrtuľník, ktorý však pred nízku viditeľnosť s príchodom noci musel svoju činnosť prerušiť. Operáciu navyše okrem silného vetra komplikujú aj vysoké teploty a nízka vlhkosť.



"Tento požiar, ktorý je veľmi nebezpečný, bol bezpochyby spôsobený podpaľačstvom v neprístupnej oblasti, kde nemohla zasahovať letecká podpora," povedal novinárom predseda regionálnej vlády Miguel Albuquerque. Podľa neho zatiaľ nehlásili žiadne obete či zranených, v rámci preventívnych opatrení však evakuovali 160 ľudí.



Celé pobrežie Madeiry, populárnej turistickej destinácie s približne 250.000 obyvateľmi, je do pondelka pre vysoké teploty v stave druhého najvyššieho stupňa pohotovosti.



Podľa meteorologickej agentúry IPMA dosahovala teplota na Madeire v posledných dňoch 30 stupňov Celzia. V dôsledku silného vetra, ktorý plamene rozdúchaval, boli tiež zrušené desiatky letov.



Portugalsko na ostrov ešte v sobotu vyslalo 76 hasičov. Neďaleké Azorské ostrovy by mali v nedeľu večer poskytnúť ďalších 15 hasičov.