Na ostrove Martinik zomrel vo veku 112 rokov najstarší Francúz

Fort-de-France 5. októbra (TASR) – Vo veku 112 rokov zomrel najstarší Francúz Jules Théobald, informovali v utorok médiá s odvolaním sa na jeho rodinu.



Théobald, ktorý pochádzal z karibského ostrova Martinik - francúzskeho zámorského departementu -, zomrel vo svojom dome v hlavnom meste ostrova Fort-de-France.



Narodil sa 17. apríla 1909 - aj keď podľa rodinnej legendy sa údajne narodil ešte o dva roky skôr. Mal tri deti a pracoval ako robotník v dokoch a rybár.



V rozhovore pre AFP z roku 2019 Théobald trval na tom, že keby bolo na ňom, žil by do 200 rokov. Ešte v marci ho obyvatelia zvolili za čestného „prezidenta" svojej domovskej štvrte Pointe des Negres.



Po Théobaldovej smrti je od utorka najstarším mužom na svete Španiel Saturnino de la Fuente García, ktorý má 112 rokov a 236 dní.



Francúzsko je aj rodiskom vôbec najstaršej osoby, ktorej vek sa podarilo overiť z nezávislých zdrojov - Jeanne Calmentovej. Zomrela v roku 1997 vo veku 122 rokov a 164 dní.



Najstarším známym žijúcim človekom na svete je teraz Japonka Kane Tanakaová, ktorá má 118 rokov a 276 dní.



Najstaršou známou žijúcou Európankou je vo veku 117 rokov a 236 dní francúzska mníška Lucile Randonová, ktorá začiatkom tohto roka prežila ochorenie covid-19.



Japonec Džiroemon Kimura, ktorý zomrel v roku 2013 vo veku 116 rokov a 54 dní, bol najstarším mužom so zdokladovanou výškou veku.