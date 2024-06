Na ostrove Symi pokračuje pátranie po nezvestnom britskom novinárovi

Atény 7. júna (TASR) - Na gréckom ostrove Symi v piatok obnovili pátranie po nezvestnom britskom televíznom moderátorovi a propagátorovi zdravého životného štýlu Michaelovi Mosleym, ktorý sa v stredu v horúčave vydal na prechádzku po pobreží a odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu, píše TASR.



Ako informovala agentúra Reuters, po Mosleym pátrajú policajti, hasiči, pobrežná stráž i dobrovoľníci, a to na súši aj na mori. Do pátrania bol nasadený i vrtuľník, dron a záchranársky pes. Pátranie sťažuje to, že nezvestný pri sebe nemal mobilný telefón, takže je ťažšie ho vystopovať.



Polícia zatiaľ nemá žiadne indície, čo sa Mosleymu mohlo stať. V tejto súvislosti kontaktovala aj viacerých obyvateľov obce Pedi, odkiaľ sa vybral na prechádzku k pláži Agios Nikolaos.



Starosta mesta Symi Lefteris Papakalodukas pre Reuters povedal, že pláž a obec Pedi delí desať minút chôdze a k hlavnej ceste je to ďalších asi 40 minút pešo. Celú situáciu označil za veľmi zvláštnu: "Niet kam zmiznúť, nedá sa tu stratiť."



Symi je riedko osídlený skalnatý ostrov na východe Egejského mora, ktorý má dĺžku asi 16 kilometrov a žije na ňom asi 2500 ľudí.



Mosley (67) je v Británii známy svojimi programami vrátane seriálu na stanici BBC. Účinkoval aj v reláciách iných televízií a mal stĺpček v denníku Daily Mail. Je známym popularizátorom diéty 5:2, ktorej podstatou je prerušované hladovanie.