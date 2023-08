Na ostrove Tenerife bojujú hasiči so šíriacim sa lesným požiarom

Madrid 17. augusta (TASR) - Približne 250 hasičov bojovalo v stredu s lesným požiarom, ktorý sa "nekontrolovateľne" šíri na španielskom ostrove Tenerife. V jeho dôsledku úrady evakuovali už päť obcí a zatvorili niekoľko ciest, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Požiar sa vymkol spod kontroly. Jeho vývoj nie je zrovna najlepší... Bol to ťažký deň," uviedol v stredu večer líder regionálnej vlády Kanárskych ostrovov Fernando Clavijo. Dodal, že cieľom hasičov je v súčasnosti zabrániť šíreniu požiaru.



Za uplynulých 24 hodín sa totiž oheň rozšíril na plochu 1800 hektárov, uvádza agentúra Reuters. Požiar vypukol v utorok a v súčasnosti sa šíri lesom v roklinách na oboch stranách sopky Pico de Teide, ktorá je najvyšším vrchom Španielska.



Do hasenia požiaru v ťažko dostupnej oblasti bolo v stredu zapojených 250 hasičov a 13 lietadiel, z ktorých tri dorazili na Tenerife z pevninského Španielska, povedal Clavijo.



V dôsledku hustého dymu úrady v stredu ráno preventívne evakuovali obce Arrate, Chivisaya, Media Montaňa, Ajafona a Las Lagunetas.



Miestne úrady tiež uzavreli cesty vedúce do hôr na severovýchode ostrova a žiadajú obyvateľov, aby tieto uzávierky rešpektovali.



Lesný požiar na Tenerife vypukol po tom, čo Kanárske ostrovy zasiahla vlna horúčav, v dôsledku ktorej sú mnohé oblasti ostrova veľmi suché, čo zvyšuje riziko vzniku požiarov. Podľa vedcov je pritom výskyt takýchto vĺn horúčav v dôsledku klimatických zmien pravdepodobnejší. Vzhľadom na nárast teplôt vo svete sa očakáva, že vlny horúčav sa budú vyskytovať častejšie, budú intenzívnejšie a ich dopad bude ďalekosiahlejší.