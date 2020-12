Na ostrove Wight našli ďalší lesknúci sa stĺp

Londýn 7. decembra (TASR) - Lesknúci sa stĺp podobný tým, ktoré našli ľudia v Spojených štátoch a na kopci v Rumunsku, spozorovali na ostrove Wight pri južnom pobreží Anglicka. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Zrkadliaci stĺp s vrcholom v tvare pyramídy objavili na pláži Compton na ostrove Wight v nedeľu ráno a prilákal obrovské davy ľudí. Vyvolal aj špekulácie, ako sa tam dostal.



Podobne vyzerajúci lesklý objekt vsadený do zeme sa nakrátko objavil koncom minulého mesiaca v púšti amerického štátu Utah, potom sa o niekoľko dní našli dva ďalšie v južnej Kalifornii a v Rumunsku.



Nález prvého stĺpa podnietil fantáziu hľadačov UFO (neidentifikovaných lietajúcich objektov), zástancov konšpiračných teórií a fanúšikov klasického sci-fi filmu "2001: Vesmírna odysea", kde je scéna s podobným zvláštnym mimozemským monolitom.



K osadeniu kovového stĺpa v Utahu sa prihlásil anonymný kolektív umelcov, ale k tým v Rumunsku a na ostrove Wight sa neprihlásil nikto.



Niektorí miestni obyvatelia v Rumunsku označili stĺp na kopci za úbohú napodobeninu monolitu z Utahu. Obyvatelia z okolia pláže Compton boli najprv na monolit zvedaví, ale potom takisto dospeli k záveru, že ide len o repliku.



"Človek, ktorý to tam dal, dobre vie, čo robí," povedal Tom Dunford, ktorý v nedeľu ráno na prechádzke so psom narazil na pláži na 2,2 metra vysoký lesklý stĺp.



"Niekto sa pohráva, je to kanadský žartík. Neverím žiadnej z tých konšpiračných teórií," dodal Dunford pre britskú televíziu Sky News.



Obyvateľka ostrova Wight Alexia Fishwicková dielo scharakterizovala ako "neuveriteľne pôvabné", ale pre stanicu BBC uviedla: "Veľa ľudí prešlo okolo a nevšímalo si ho."