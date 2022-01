Na ostrovný štát Tonga smeruje prvé lietadlo s humanitárnou pomocou

Wellington 20. januára (TASR) - Z Nového Zélandu vo štvrtok odštartovalo prvé lietadlo nesúce humanitárnu pomoc na ostrovný štát Tonga postihnutý výbuchom sopky. Pristávaciu dráhu hlavného letiska na Tonge vo štvrtok očistili od sopečného popola, informovala agentúra AP.



Novozélandská ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutová povedala, že vojenské transportné lietadlo typu C-130 Hercules nesie zásoby vody, sady na zhotovenie dočasných prístreškov, hygienické potreby a komunikačné vybavenie.



Dve transportné lietadlá s humanitárnou pomocou plánuje na Tongu vyslať aj Austrália. Na ostrovnom štáte by mali pristáť vo štvrtok popoludní.



Zásielky budú odovzdané bez osobného kontaktu, pretože Tonga sa usiluje zabrániť prenosu nákazy koronavírusom cudzincami. Tento štát od začiatku pandémie hlási len jeden prípad, pripomína AP.



V dôsledku sobotňajšej erupcie podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai zahynuli v štáte Tonga traja ľudia. Vlny cunami - miestami vysoké až 15 metrov - spôsobili v štáte rozsiahle záplavy a na niektorých odľahlých ostrovoch podľa vlády "zničili takmer každý dom".



Erupcia a cunami ovplyvnili približne 84.000 ľudí, čo predstavuje viac ako 80 percent obyvateľov ostrovov, uviedol hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric.



Austrália a Nový Zéland poslali pomoc i po mori. Lode novozélandského kráľovského námorníctva - HMNZS Wellington a HMNZS Aotearoa - by mali do tongských vôd doraziť v piatok. Prevážajú zásoby vody, odsoľovacie zariadenie schopné upraviť denne 70.000 litrov vody, ako aj námornícky hydrografický a potápačský personál na prieskum lodných kanálov.