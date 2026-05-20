Na osýpky v Bangladeši zomrelo takmer 500 detí
Autor TASR
Dháka 20. mája (TASR) - Bangladéš spustil masovú očkovaciu kampaň s cieľom ukončiť epidémiu osýpok, počas ktorej za dva mesiace zomrelo takmer 500 detí, uviedol v stredu Detský fond OSN (UNICEF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa bangladéšskeho ministerstva zdravotníctva počet obetí po nakazení vysoko infekčným ochorením neustále stúpa. Za uplynulých 24 hodín zomrelo šesť detí, celkovo dosiaľ zomrelo 481 detí.
Zástupkyňa UNICEF v Bangladéši Rana Flowersová reportérom povedala, že v rámci celonárodnej očkovacej kampane už bolo zaočkovaných 18 miliónov detí.
Hovorca ministerstva zdravotníctva uviedol, že v najviac zasiahnutých oblastiach sa objavilo zlepšenie, ale potrvá ešte nejaký čas, kým sa účinky vakcinácie prejavia naplno. „Vakcinácia bude účinná štyri mesiace po podaní,“ ozrejmil.
Bangladéš od 15. marca čelí najhoršej epidémii osýpok, keď dosiaľ zaznamenal 50.000 potvrdených a predpokladaných prípadov vysoko nákazlivého ochorenia. Medzi nimi sú aj deti mladšie ako deväť mesiacov.
Zaočkovanosť najmladšej generácie v krajine sa znížila v roku 2024 v súvislosti s masovými protestami, ktoré viedli k zvrhnutiu 15-ročnej vlády premiérky Hasíny Vadžídovej.
„Zlyhanie pri objednaní vakcíny bolo dôsledkom nedostatku peňazí. Zdržanie spôsobilo rozhodovanie ako ich zaobstarať,“ uviedla Flowersová. Zdôraznila potrebu posilniť očkovacie programy a v budúcnosti zvýšiť financovanie pre zdravotnícke zariadenia, systémy dohľadu a spracovania údajov.
