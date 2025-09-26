Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na otravu falošným alkoholom zomrelo v Rusku v septembri 19 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR

Moskva 26. septembra (TASR) - Na otravu falošným alkoholom zomrelo v septembri v Leningradskej oblasti na západe európskej časti Ruska najmenej 19 ľudí, informovali v piatok miestne úrady, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.

Regionálne úrady uviedli, že tieto úmrtia boli zaznamenané v okrese Slancy, pričom vo ôsmich prípadoch sa už laboratórne potvrdila smrteľná otrava metanolom. Vyšetrovatelia medzičasom zadržali muža a ženu, ktorí sú podozriví z predaja falošného alkoholu. Prípadom sa zaoberá príslušná prokuratúra.

AFP doplnila, že tento týždeň boli v Samarskej oblasti dvaja ľudia odsúdení na takmer desať rokov väzenia za výrobu a predaj falšovaného jablčného cideru, ktorý v roku 2023 po požití spôsobil smrť 50 osobám. V roku 2016 zomrelo v sibírskom meste Irkutsk a okolí viac než 60 ľudí, ktorí pili koncentrát do kúpeľa s výťažkom hlohu a metanolom namiesto deklarovaného liehu.

Po týchto incidentoch Rusko sprísnilo legislatívu, no lacný domáci alkohol a jeho náhrady zostávajú ľahko dostupné najmä v odľahlých oblastiach s nízkou životnou úrovňou a vysokými cenami vodky.
.

